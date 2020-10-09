В школах Сум осенние каникулы продлятся две недели: решение горсовета
В школах Сум и нескольких сел области каникулы продлятся две недели – они начнутся с 19 октября и закончатся 31 октября 2020 года. Поэтому во время выборов дети не будут посещать учебные заведения.
Такое решение принял горсовет Сум 8 октября, передает "Суспільне".
Интересно Когда в школах Киева начнутся осенние каникулы: советы от КГГА
В частности, такое решение приняли, чтобы избежать распространения заболевания коронавирусом.
Ранее мэр Сум Александр Лысенко заявлял, что с понедельника, 12 октября, школьники в Сумах перейдут на дистанционное обучение. А уже с 19 октября школьников отправят на 2 недели на каникулы.
Отметим, что Министерство образования и науки рекомендовало школам провести осенние каникулы во время проведения местных выборов, которые состоятся 25 октября. А все из-за того, что почти 3 700 избирательных участков расположены в помещениях школ.
-
Массовый карантин в вузах и школах, иск Шкарлета и зарплаты учителям – итоги недели в образованисегодня , 19:58
-
Больше ждать нельзя, школы и университеты надо отправить на онлайн-обучение, – экспертысегодня , 13:40
-
Что делать, если вы не сдали ВНО и можно ли тогда поступить на контракт: объяснение и советы7 октября , 17:44