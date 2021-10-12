В школах и садиках Волыни массовые вспышки COVID-19: перечень

Ученики и учителя все чаще болеют коронавирусом. Только на Волыни сейчас 16 вспышек COVID-19 в школах и садах. А все потому, что не все учителя согласны на вакцинацию.

Главный государственный санитарный врач области Наталия Янко рассказала, что с начала сентября на Волыни зарегистрировали более 20 вспышек коронавируса в учебных заведениях. Сейчас активными остаются 16 вспышек.

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По ее словам, вспышки коронавируса зарегистрированы в учебных заведениях всех районов области.

В каких школах и садиках вспышки COVID-19

В Луцком районе в 5 учреждениях:

Княгининивском лицее,

детском саду №3 в Луцке,

детском саду №19 в Луцке,

Волынском областном детском доме ребенка в Луцке,

Киверцевском профессиональном медколледже.

Во Владимир-Волынском районе в трех заведениях:

в одном из ДДУ в Нововолынске,

в лицее Нововолынска,

в лицей в Иваничах.

Пять вспышек в Камень-Каширском районе:

в школе села Выдерта,

в школе села Грудки,

в школе села Полицы,

в школе села Черче,

в Камень-Каширском лицее №2.

Три вспышки COVID-19 в районе Ковеля:

в школе поселка Турийск,

в детском саду поселка Турийск,

в Волынском областном лицее с усиленной военно-физической подготовкой.

Наталия Янко считает, что для того, чтобы не допустить распространение коронавируса, необходимо получить коллективный иммунитет. Поэтому надо провакцинировать минимум 80% населения Волыни.

По словам заместителя начальницы управления образования и науки Волыни Татьяны Соломиной, сейчас в области на дистанционном обучении находится 77 учебных заведений. Всего в области 588 общеобразовательных учебных заведений. Уровень вакцинации работников составляет 76%.

По состоянию на 12 октября провакцинировано 250 тысяч волынян, это 14% от общей численности населения, эти люди получили первую дозу вакцины. В то же время полностью провакцинированных волынян двумя дозами – 10,5%.

К слову, в Харькове и области решили ввести школьные каникулы с 18 октября. Это сделали для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Дети будут отдыхать с 14 до 24 октября.