Главный государственный санитарный врач области Наталия Янко рассказала, что с начала сентября на Волыни зарегистрировали более 20 вспышек коронавируса в учебных заведениях. Сейчас активными остаются 16 вспышек.
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По ее словам, вспышки коронавируса зарегистрированы в учебных заведениях всех районов области.
В каких школах и садиках вспышки COVID-19
В Луцком районе в 5 учреждениях:
- Княгининивском лицее,
- детском саду №3 в Луцке,
- детском саду №19 в Луцке,
- Волынском областном детском доме ребенка в Луцке,
- Киверцевском профессиональном медколледже.
Во Владимир-Волынском районе в трех заведениях:
- в одном из ДДУ в Нововолынске,
- в лицее Нововолынска,
- в лицей в Иваничах.
Пять вспышек в Камень-Каширском районе:
- в школе села Выдерта,
- в школе села Грудки,
- в школе села Полицы,
- в школе села Черче,
- в Камень-Каширском лицее №2.
Три вспышки COVID-19 в районе Ковеля:
- в школе поселка Турийск,
- в детском саду поселка Турийск,
- в Волынском областном лицее с усиленной военно-физической подготовкой.
Наталия Янко считает, что для того, чтобы не допустить распространение коронавируса, необходимо получить коллективный иммунитет. Поэтому надо провакцинировать минимум 80% населения Волыни.
По словам заместителя начальницы управления образования и науки Волыни Татьяны Соломиной, сейчас в области на дистанционном обучении находится 77 учебных заведений. Всего в области 588 общеобразовательных учебных заведений. Уровень вакцинации работников составляет 76%.
По состоянию на 12 октября провакцинировано 250 тысяч волынян, это 14% от общей численности населения, эти люди получили первую дозу вакцины. В то же время полностью провакцинированных волынян двумя дозами – 10,5%.
К слову, в Харькове и области решили ввести школьные каникулы с 18 октября. Это сделали для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Дети будут отдыхать с 14 до 24 октября.