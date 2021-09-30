Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что эпидемиологам, специалистам системы здравоохранения и местным властям следует уделять внимание школам, поскольку во время образовательного процесса количество контактов и вероятность вспышки растет.

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"Отслеживание контактов является одним из путей, чтобы прервать цепочку передачи COVID-19, уменьшить уровень заболеваемости и смертности, связанных с коронавирусом", – добавил Кузин.

Он также указал, что значительную долю инфицированных в коронавирусной статистике добавляют организованные коллективы и массовые бытовые мероприятия.

Например, в Черновицкой области зафиксировали, что из более 12 тысяч человек, которые имели контакт с подтвержденным случаем коронавируса, почти 900 вскоре и сами заболели COVID-19.

Где больше всего болеют коронавирусом

Большинство случаев контакта с больным в области пришлись на людей, проживающих вместе – таких 60%.

В то же время, еще 16,5% лиц, которые были контактными, являются одноклассниками, 15% – соседями, 3,5% – коллегами по работе и еще 5% составляют категорию "Другие".

Также важными составляющими для эффективного противодействия пандемии являются вакцинация от COVID-19, контроль за соблюдением санитарных норм и тестирования.

Что делать, если у ученика обнаружили признаки COVID-19? В таком случае он должен сразу надеть маску. Кроме того, его должны изолировать в специально отведенное помещение учреждения и проинформировать родителей.

После изъятия ученика с симптомами инфекционной болезни в классе, где он находился, нужно провести проветривание вне графика и дезинфекцию поверхностей. В случае подтверждения случая COVID-19 у одного из учеников, все остальные дети соответствующего класса должны пойти на самоизоляцию и сдать тесты.

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К слову, из-за медленных темпов вакцинации учителей украинские школы переходят на дистанционку. В МОН рассказали, что сейчас на онлайн-обучении находятся более 3 300 школ. Детали – здесь.