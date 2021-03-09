Владимир Зеленский анонсировал запуск уроков медиаграмотности в школьной программе. По его словам, это необходимо, чтобы повысить критическое мышление у детей.

Зеленский отмечает, что в современном мире каждый должен уметь противостоять информационной пропаганде. Об этом президент сказал во время форума "Украина 30".

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По его словам, каждый раз, когда мы включаем телефон, компьютер, планшет или телевизор мы должны включать критическое мышление, чтобы отличать правду от фейков и лжи.

Зеленский считает, что надо обходить информационные помойки и читать не только заголовок новостей. Важно сомневаться и искать первоисточник информации.

Поэтому, чтобы дети не верили фейк и могли отличить пропаганду, этому их должны учить в школе. Поэтому президент анонсировал уроки медиаграмотности для учащихся.

Уроки медиаграмотности должны появиться в нашей школьной программе. А также тех, кто уже давно закончил школы – это наши родители, дедушки и бабушки. Мы должны научить, что такое информационная гигиена,

– сказал Зеленский.

Добавим, что сейчас в Украине уже выходит образовательный сериал "Медиаграмотность во времена пандемии". Его предлагают подросткам и молодежи, которые много времени проводят в интернете.

Курс состоит из 6 мини-серий, в которых молодые расскажут:

Почему мы попадаем в ловушку медиа-вранья;

О влиянии визуального контента;

Стоит ли доверять блогерам;

Кто такие псевдоэксперты;

Конспирологические теории;

Эмоциональное воздействие фейков.

Отметим, что образовательный сериал можно бесплатно посмотреть на национальной онлайн-платформе Дия.Цифровое образование.