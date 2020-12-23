Зарисовать двойку не получится: в украинских школах будут электронные дневники
Пожалуй, у многих людей есть горький опыт выдирания страниц из дневника из-за плохих оценок или закрашивания этих самых оценок. И больше этого не будет, ведь в украинских школах введут электронные дневники и журналы.
Сергей Шкарлет сообщил, что приказ о введении в опытную эксплуатацию программного модуля электронных дневников и школьных журналов уже подписаны, передает Министерство образования и науки.
Интересно Студентам планируют платить премии, – Шкарлет
Это государственная разработка, над которой работала команда Министерства образования и науки Украины. Использование электронной журналов и э-дневников сократит объем бюрократической работы. Также мы адаптируем сервис для работы с любым гаджетом,
– рассказал министр.
Уже протестировали интерфейс, через который можно будет получить доступ к различным страницам: данные об учениках, расписания уроков, списки посещения, домашние задания и тому подобное. Доступ к электронным журналам и э-дневникам доступен – по ссылке.
Всю информацию будут заполнять учителя, а родители и ученики смогут в любой момент проверить информацию с помощью логина и пароля.
"Разработчики также позаботились о безопасности. Все данные тщательно защищены, а доступ к ним разграничены в соответствии с полномочиями ответственных работников", – рассказали в МОН.
Источник: 24 канал
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