Пожалуй, у многих людей есть горький опыт выдирания страниц из дневника из-за плохих оценок или закрашивания этих самых оценок. И больше этого не будет, ведь в украинских школах введут электронные дневники и журналы.

Сергей Шкарлет сообщил, что приказ о введении в опытную эксплуатацию программного модуля электронных дневников и школьных журналов уже подписаны, передает Министерство образования и науки.

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Это государственная разработка, над которой работала команда Министерства образования и науки Украины. Использование электронной журналов и э-дневников сократит объем бюрократической работы. Также мы адаптируем сервис для работы с любым гаджетом,

– рассказал министр.

Уже протестировали интерфейс, через который можно будет получить доступ к различным страницам: данные об учениках, расписания уроков, списки посещения, домашние задания и тому подобное. Доступ к электронным журналам и э-дневникам доступен – по ссылке.

Всю информацию будут заполнять учителя, а родители и ученики смогут в любой момент проверить информацию с помощью логина и пароля.

"Разработчики также позаботились о безопасности. Все данные тщательно защищены, а доступ к ним разграничены в соответствии с полномочиями ответственных работников", – рассказали в МОН.

Как будет выглядеть проект Электронный журнал / Скриншот