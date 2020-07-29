Министерство образования и науки начинает проект "Бесценные уроки музыки", который должен сделать школьные уроки музыки современными и интересными для детей. Они соберут интересные идеи на уроки для учителей.

Проект разрабатывается совместно с Mastercard, а лицом проекта стал популярный певец MONATIK, передает Osvita.ua.

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Заместитель министра образования Любомиры Мандзий заявил, что они создадут для этого проекта сайт, на котором будут размещены интересные идеи и практические материалы на уроки для учителя музыкального искусства.

По его словам, цель этого проекта – вдохнуть новую жизнь в предмет музыкального искусства, сделать его современным и интересным для учащихся.

Как на детей влияют уроки музыки? Исследования показывают, что уроки музыки способствуют лучшим успехам учеников и по другим предметам (в частности, повышают показатели успеваемости на 10-18% по математике, чтению, иностранным языкам), помогают быстрее социализироваться и повышают уровень коммуникации в классе.

Взамен компания Mastercard провела исследование, которое показало, что только 45% учеников нравятся уроки музыкального искусства в школе, а 26% считают их важными по сравнению с другими дисциплинами.

Уже начался первый этап проекта – сбор интересных идей и материалов от учителей, методистов, музыкантов и тому подобное. Он продлится до 30 ноября 2020 года. Лучшие конспекты, методики и упражнения будут опубликованы на сайте проекта.

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