Министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии одному из телеканалов рассказал, что если определенная область будет переходить на желтый, оранжевый или красный уровень, то обучение будет продолжаться, но только в тех школах, где будут вакцинированы 80% педагогов.

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По его словам, Минздрав совместно с МОН думают над тем, что будет с образовательным процессом, когда будут вводить дополнительные карантинные ограничения.

"Сегодня в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. И с учетом ситуации, которую мы видим в Европе, в Украине надо будет продлить адаптивный карантин по меньшей мере на два месяца", – отметил министр.

Ляшко говорит, что Минздрав прогнозирует разные сценарии, ведь коронавирус ведет себя непредсказуемо. Сейчас динамика заболеваемости повторяется почти один в один с летом 2020 года, поэтому в августе вспышку вируса не прогнозируют.

Мы имеем три сценария – пессимистический, оптимальный и умеренный. В Минздраве их рассчитывали не по вспышке, а по загруженности системы здравоохранения. Поэтому мы должны подготовиться даже к пессимистическому сценарию,

– сказал он.

Глава Минздрава убеждает, что не стоит ждать вспышки коронавируса, а лучше заранее подготовиться к ней и вакцинироваться.

К слову, правительство издало постановление, что школы, в которых вакцинировано более 80% педагогов, могут работать, даже если регион перейдет в желтую, оранжевую или даже красную зону карантина. В противном случае при усиленном карантине в школах вводится дистанционное обучение.