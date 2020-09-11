В школе №16 в Одессе возник скандал из-за питания учащихся. Родители возмущены, ведь их детей, которые ходят в начальные классы, кормят просроченными продуктами.

Об этом сообщила одна из мам Ирина Коновал на своей странице в фейсбуке.

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По словам женщины, в этой школе на завтрак детям начальной школы дают просроченные батончики.

Вы намеренно травите детей в школах? Кормят этим всю неделю, вчера и позавчера детям давали те, что на фото, я уже молчу о составе, полезности и калорийности,

– написала женщина.

Кроме того, мама говорит, что взрослым в школу заходить строго запрещено, охранник закрывает заведение на ключ, поэтому родители даже не знают, что там за стеклянными дверями. "Детки в клетке? Мы доверяем вам наших детей, а вы их травите? Я очень надеюсь, что никто из детей не пострадал", – добавила автор поста.

В комментариях люди начали реагировать на эту информацию. Так, один из пользователей написал, что: "Это ужас! Кормить детей батончиками, которые можно приравнять к сахару, поить соком, в состав которых входит лимонная кислота? А почему не накормить ребенка той же кашей с маслом?".

К слову, в школах Киева детей кормят специальными ланч-боксами, однако их состав возмутил многих родителей. Так, киевлянка рассказала, что дети получили на завтрак два кусочка сыра, маленькую булочку, яблоко, сливу, кусочек несвежего банана и сок. Больше об этом скандале – читайте здесь.