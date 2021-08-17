Глава департамента образования и науки Елена Буйневич рассказала, что сейчас полностью обеспечены книгами только ученики с 1 по 3 класса. А вот детям с 5 по 7 класс не хватает около 20% учебников.

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Почему не хватает учебников? Буйневич отметила, что учебники закупают за государственные средства, однако средств на все комплекты в этом году не выделили.

Также родителей первоклассников предупредили, что в классах не хватает даже школьных парт. Их поставки задерживаются.

Город получил необходимое финансирование только в июле этого года и в мэрии не успели закрыть все тендеры. Приблизительные сроки поставки всех парт – до 31 октября,

– рассказала Буйневич.

Как дети будут учиться до тех пор – пока неизвестно.

Также Елена Буйневич рассказала "Суспільному", что школьники могут учиться онлайн в течение учебного года по обращению родителей.

"Практика дистанционной формы обучения остается, поскольку есть достаточно заявлений родителей, желающих продолжить обучение в таком формате. В основном это дети, которые по состоянию здоровья рискуют больше в условиях пандемии", – пояснила чиновница.

В частности:

Ученики 1 – 4 классов могут обучаться в онлайн-формате на базе школ №1 и №118.

Для 5 – 7 классов удаленный формат будет обеспечивать школа №122.

Ученики 5 – 8 классов могут обратиться к одесскому лицею №81.

Также отдельно 8-классников будет обслуживать школа №111, 9-классников – №17.

Дистанционное обучение для 10 – 11 классов организуют в гимназии №5.

Добавим, что в Одессе школы могут пойти на дистанционное обучение, если карантин снова ужесточат. А все потому, что прививки от коронавируса сделали слишком мало учителей. По состоянию на 10 августа из 15 тысяч учителей вакцинированы только две тысячи (это только 12%).

К слову, ранее Сергей Шкарлет уверял, что школьники начнут обучение в полноформатном режиме, без дистанционных уроков. И даже при высоком уровне заболеваемости ученики 1 – 4 классов и учащиеся с ООП смогут ходить в школу.