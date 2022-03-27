В школах Николаева и Киева с 28 марта возобновляют обучение
Уже с завтрашнего дня, 28 марта, школьники Киева и Николаева снова вернутся к учебе. Сейчас учебный процесс будет проходить в онлайн-формате.
О возобновлении обучения сообщили мэр Киева Виталий Кличко и городской голова Николаева Александр Сенкевич.
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В школах Николаева возобновляют обучение
С 28 марта в Николаеве школы возобновляют обучение в дистанционном формате.
Управление образования проанализировало ситуацию. Более 40 тысяч учащихся смогут приобщиться к обучению. Еще около двух тысяч школьников будут получать образование индивидуально,
– заявил мэр Николаева.
Он также сообщил, что все получат итоговые оценки. При этом ГИА и ВНО не будет. Для выпускников Минобразования разработает отдельный механизм поступления в высшие учебные заведения.
Сенкевич надеется, что возвращение к учебе поможет детям хоть немного отвлечься от войны и придаст уверенности в победе.
В школах Киева возобновляют обучение
В столице также решили вернуть школьников к учебе с 28 марта. Образовательный процесс будет проходить в онлайн-формате.
Он будет более адаптирован к нынешним условиям. И с использованием различных образовательных платформ для учащихся,
– сообщил городской голова Кличко.
По его словам, важна задача сегодня, чтобы и в таких сложных условиях город жил и работал.
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