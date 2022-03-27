О возобновлении обучения сообщили мэр Киева Виталий Кличко и городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Отметьте Верховная Рада упростила ВНО и отменила ГИА: нардепа объяснила, что это значит для школьников

В школах Николаева возобновляют обучение

С 28 марта в Николаеве школы возобновляют обучение в дистанционном формате.

Управление образования проанализировало ситуацию. Более 40 тысяч учащихся смогут приобщиться к обучению. Еще около двух тысяч школьников будут получать образование индивидуально,

– заявил мэр Николаева.

Он также сообщил, что все получат итоговые оценки. При этом ГИА и ВНО не будет. Для выпускников Минобразования разработает отдельный механизм поступления в высшие учебные заведения.

Сенкевич надеется, что возвращение к учебе поможет детям хоть немного отвлечься от войны и придаст уверенности в победе.

В школах Киева возобновляют обучение

В столице также решили вернуть школьников к учебе с 28 марта. Образовательный процесс будет проходить в онлайн-формате.

Он будет более адаптирован к нынешним условиям. И с использованием различных образовательных платформ для учащихся,

– сообщил городской голова Кличко.

По его словам, важна задача сегодня, чтобы и в таких сложных условиях город жил и работал.

Обратите внимание – дети Украины могут бесплатно продолжать обучение: смотрите видео