Школы, которые ранее были русскоязычными, не имеют необходимого количества украинских учебников для учащихся. В Министерстве образования и науки заявили, что полностью обеспечить учеников учебниками смогут лишь к концу года.

На недостаток школьных пособий родители пожалуются в соцсетях, передает издание "Общественное".

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Сколько учебников не хватает в школах? По данным Института модернизации содержания образования, в Хмельницкой области лишь 72% учебников для 7-х классов доставлены в школы, в Днепропетровской области – 82%, в Закарпатской, Львовской, Ровненской и Волынской – 89%.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень заверил, что знает о недостатке школьных учебников. В частности, он получает много жалоб в соцсетях, а также соответствующие письма в офисе. Поэтому он создал специальную комиссию, которая займется проверкой.

В то же время исполняющий обязанности директора Института модернизации содержания образования Евгений Бажанков рассказал, что половина процедур, чтобы дети получили учебники, уже пройдена.

Но, по его словам, только в середине ноября начнется печать этих учебников, доступ к ним хотя бы в электронном виде появится в середине ноября, а на руки ученики их получат уже в конце декабря.

К слову, с 1 сентября 2020 года около 200 тысяч учеников, которые ранее обучались на русском, начали изучать все дисциплины на украинском языке.