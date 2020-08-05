Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий посоветовала школам креативно подходить к празднованию первого звонка и начала нового учебного года. Однако стоит соблюдать меры безопасности.

Так, во время онлайн-толоки от EdCamp чиновница подчеркнула, что Министерство образования и науки рекомендует воздержаться от массовых мероприятий.

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По ее словам, формат проведения 1 сентября учебные заведения могут определить индивидуально для своей школы.

Мандзий говорит, что празднование первого звонка, к примеру, может проводиться в рамках класса, поскольку там меньше людей, чем было бы на общем празднике. Кроме того, такие мероприятия следует проводить на открытом воздухе.

"Не подвергаем друг друга опасности и придумаем креативный формат", - добавила Мандзий.

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