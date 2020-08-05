Как в школах можно провести первый звонок для учеников
Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий посоветовала школам креативно подходить к празднованию первого звонка и начала нового учебного года. Однако стоит соблюдать меры безопасности.
Так, во время онлайн-толоки от EdCamp чиновница подчеркнула, что Министерство образования и науки рекомендует воздержаться от массовых мероприятий.
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По ее словам, формат проведения 1 сентября учебные заведения могут определить индивидуально для своей школы.
Мандзий говорит, что празднование первого звонка, к примеру, может проводиться в рамках класса, поскольку там меньше людей, чем было бы на общем празднике. Кроме того, такие мероприятия следует проводить на открытом воздухе.
"Не подвергаем друг друга опасности и придумаем креативный формат", - добавила Мандзий.
Как организовать обучение в школе в период пандемии: рекомендации Минздрава
Министерство здравоохранения предоставило временные рекомендации по организации обучения в заведениях образования. В частности, планируется:
- не допускать к работе учителя с температурой свыше 37,2°C;
- разработать маршруты и график допуска учащихся к школе так, чтобы избежать скоплений людей;
- передвигаться и заходить в помещение школы в маске, но во время занятий ученикам можно будет снять маску;
- составить расписание так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время;
- по возможности обеспечить проведение занятий на свежем воздухе;
- проветривать классы после каждого занятия в течение 10 минут и тому подобное.
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