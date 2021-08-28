В школах может появиться христианская этика: МОН и Совет церквей подписали совместное соглашение

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций и Министерство образования и науки подписали соглашение о сотрудничестве по преподаванию курсов нравственной направленности. Соглашение будет действовать 5 лет.

Соглашение подписали министр Сергей Шкарлет и глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук), который подписал это соглашение от имени ВСЦиРО как дежурный председатель.

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"Это более глубокий и обязывающий документ, где прописаны определенные принципы, и, самое главное, ценности, которые обе стороны обязуются проводить, в частности, воспитательной и образовательной деятельности", – говорит глава УГКЦ.

В МОН заявили, что этим соглашением, в частности, предусмотрен ряд приоритетов:

сотрудничество в деле прохождения лицензирования образовательной деятельности учреждений высшего духовного образования и дальнейшей аккредитации их образовательных программ;

обеспечение развития частных садов и школ для создания равных условий для всех учебных заведений этих уровней;

обеспечение надлежащего образования несовершеннолетних детей, находящихся в учреждениях пенитенциарной системы.

В то же время Украинская греко-католическая церковь сообщила, что в первом пункте соглашения говорится, что в школах могут преподавать курсы нравственной направленности.

Стороны соглашаются о необходимости содействия преподаванию курсов нравственной направленности в школах, воспитания в садах с целью формирования у детей основ нравственности и духовности, обеспечения надлежащего воспитания молодежи,

– заверили в УГКЦ.

В то же время депутат Инна Совсун отметила, что стороны не уточнили, что именно имеется в виду под "традиционными семейными ценностями украинского народа".

"Впрочем, в публичных заявлениях защитники "семейных ценностей" преимущественно имеют в виду, что женщина должна подчиняться мужчине, что развод – это грех независимо от того, насколько несчастными являются супруги, и даже в случае домашнего насилия надо "беречь семью", – написала Совсун.

К слову, ранее министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет опроверг миф об обязательной христианской этике и отметил, что школы и учителя самостоятельно будут формировать программу обучения в рамках обычной образовательной программы.

По его словам, есть только дисциплина "Этика", и в типовой образовательной программе она указана.