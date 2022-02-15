Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что для него самый главный вызов – сделать то, что сделали финны несколько лет назад, когда ввели обязательные курсы медиаграмотности в школах.

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В Минкульте рассчитывают на то, что такие курсы будут охватывать как можно больше слоев населения. Потому что приучаться к медиаграмотности нужно с детства.

Как с детства мы научили детей чистить зубы, так же можно научить, как двумя кликами мышки проверить ту или иную историю, перед тем как ее перепостить,

– сказал Ткаченко.

Он напомнил, что на сайте национального проекта по медиаграмотности МКИП "Фильтр" можно получить любую информацию о таких курсах, а также ознакомиться с разработанными учебниками для школ и вузов.

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