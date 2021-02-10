Мінцифри вместе с Минобразования работают над трансформацией уроков информатики в украинских школах. В частности, учебный предмет планируют ввести для учеников уже со 2 класса.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что сейчас они совместно с МОН работают над тем, чтобы трансформировать предмет "Информатики" в школах.

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"Обучать информатике в школе планируем не с 5 класса, а со второго, и более методологически добавить туда направления цифровой грамотности”, – сказал Федоров.

По его словам, еще до того, как ребенок пошел в школу, он получает цифровые навыки от родителей. В частности, детям дома включают мультфильмы, дают планшеты или телефоны.

Но Федоров подчеркнул, что это нужно делать грамотно. В частности, устанавливать приложения, которые обучают предметам или интересной информации через игры.

В Министерстве цифровой трансформации поставили цель – за три года обучить 6 млн украинцев цифровой грамотности.

Федоров также добавил, что Минцифры запустило на базе 76 вузов пилотный проект по предпринимательству, где можно многому научиться в сфере цифровых навыков. К тому же, такой предмет также планируется запустить в школах.