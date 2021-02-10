В школах могут начать обучать учеников информатике уже со 2 класса, – Минцифры
Мінцифри вместе с Минобразования работают над трансформацией уроков информатики в украинских школах. В частности, учебный предмет планируют ввести для учеников уже со 2 класса.
Источник:УНН
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что сейчас они совместно с МОН работают над тем, чтобы трансформировать предмет "Информатики" в школах.
К теме Как будут учиться школьники до окончания карантина: разъяснение Шкарлета
"Обучать информатике в школе планируем не с 5 класса, а со второго, и более методологически добавить туда направления цифровой грамотности”, – сказал Федоров.
По его словам, еще до того, как ребенок пошел в школу, он получает цифровые навыки от родителей. В частности, детям дома включают мультфильмы, дают планшеты или телефоны.
Но Федоров подчеркнул, что это нужно делать грамотно. В частности, устанавливать приложения, которые обучают предметам или интересной информации через игры.
В Министерстве цифровой трансформации поставили цель – за три года обучить 6 млн украинцев цифровой грамотности.
Федоров также добавил, что Минцифры запустило на базе 76 вузов пилотный проект по предпринимательству, где можно многому научиться в сфере цифровых навыков. К тому же, такой предмет также планируется запустить в школах.
Поделиться новостью