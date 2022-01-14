Дискриминация детей-льготников

Местная жительница Юлия Дмитрук рассказала, что в школах Червонограда (Львовская область) с 10 января дискриминируют детей льготных категорий, в частности детей участников АТО, детей-сирот, малоимущих и многодетных.

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По ее словам, дети-льготники получают питание в начальных классах бесплатно и стоимость их порции составляет 34 гривны. Остальные же ученики покупают себе порцию за 35 гривен.

Юлия Дмитрук говорит, что меню детей отличается, а дети без льгот смеются над другими.

То есть, если в классе есть льготники, то им накрывают отдельный стол от других одноклассников. Дети смеются над льготниками, по поводу чего и обратилась ко мне мама первоклассницы,

– написала она.

Пока неизвестно, кто дал указание, но такая ситуация во многих школах Червонограда.

"Рис и рыба для льготников, а картофельное пюре и рыбная котлета для нельготников. Этакая сегрегация", – резюмировала Юлия.



Контрольные порции из столовой школы №11 в Червонограде

Что говорят пользователи

В комментариях мнения украинцев разделились. Одни считают, что это дискриминация с детства, другие же уверены, что так в школьных столовых было всегда.

"И эта страна называет себя человечной?? Льготники скоро будут через отдельные двери ходить, как чернокожие в Америке в середине 20 века?? Как это вообще возможно, чтобы дети защитников этой же земли сидели за отдельным столом, еще и с худшей едой?".

"Однажды мой ребенок спросил: "Почему мне не дают фрукты, так как плательщикам? Это потому, что мой папа защищал Украину?" Мне стало странно, почему так. Спросила в школе, там объяснили, что на льготную категорию выделяют меньше денег. Поэтому мы стали просто доплачивать за обеды".

"Отдельный стол – это везде наверняка… что бы не объели случайно плательщиков..."

"Как по мне, питание должно быть одинаковым, так обеды разные, вопрос зачем это делать? Для чего?"

"Нормальная еда, в обеих тарелках. А льготным категориям, еще в моем детстве, всегда накрывали отдельно".

"Ну еда действительно с виду вроде нормальная в обеих тарелках. Разве, что на вкус может не очень, тогда в ту сторону надо разбираться".

К слову, с 1 января украинские школы и садики перешли на обновленное меню. Однако такое питание понравилось не всем детям. Родители возмущаются малыми порциями и высокими ценами, и говорят, что детям дают несоленую пищу и несладкие напитки, которые те отказываются есть. Детали – читайте по ссылке.

Текст публикации сообщества "Родители SOS":

В Червоноградских школах (Львовская область) с 10 января 2022года дискриминируют детей льготных категорий (дети участников АТО, дети-сироты, малообеспеченные, многодетные).

По сути – дети льготники получают питание в начальных классах (1-4) бесплатно и стоимость их порции составляет 34 гривны. Остальные же ученики покупают себе порцию за 35 гривен. То есть если в классе есть льготники, то им накрывают отдельный стол от остальных одноклассников.

Дети подсмеиваются над льготниками, по поводу чего и обратилась ко мне мама первоклассницы. Не известно пока кто дал такое указание, но такая ситуация есть во многих школах Червонограда.

На фото сегодняшние контрольные порции из столовой общеобразовательной школы N11 Червонограда. Рис и рыба это для льготников, а картофельное пюре и рыбная котлета для нельготников. Такая сегрегация.