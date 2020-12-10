Из-за введения локдауна, который в Украине продлится с 8 по 24 января 2021 года, ученикам могут сместить зимние каникулы. Некоторые школы готовят изменения в учебном процессе. Как будут учить школьников во Львове – читайте в материале.

Начальница отдела дошкольного, общего среднего образования и внешкольной работы Департамента образования Львовской ОГА Ирина Сислюк рассказала изданию Тvoemisto.tv, что каждое заведение будет решать самостоятельно, как и когда именно будут работать школы в январе.

Интересно Как изменится школьное питание в школе с нового года: Зеленская рассказала о создании меню

"Единого решения по школам нет. Каждая школа на педагогическом совете имеет право сама принимать решения. Уже известно, что некоторые школы все же оставят каникулы с четверга, 24 декабря, и до понедельника, 11 января. Оставшиеся две недели, в которые еще будет действовать локдаун, учеников переведут на онлайн-обучение. Также есть школы, которые каникулы сместят", – заявила Ирина Сислюк.

Она добавила, что часть школ решила пойти на каникулы с четверга, 31 декабря, а на учебу вернуться с понедельника, 25 января.

В эти дни школы не будут проводить дистанционное обучение, но впоследствии уплотнят весенние или летние каникулы. То есть, внесут изменения в структуру образовательного процесса и, возможно, на 2 дня сократят весенние каникулы, или же на 2-3 дня продолжат обучение в июне,

– говорит Ирина Сислюк.

Отметим, что правительство просило ввести в школах "зимние каникулы для безопасности" на период локдауна и дать ученикам отдохнуть в это время. То есть для учеников могут ввести каникулы до 25 января 2021 года.

"Усиленные карантинные ограничения будут вводиться для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может сформироваться в течение праздников", – подчеркнул Шмыгаль.