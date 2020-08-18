Школы Львова готовятся открыть свои двери для учеников с 1 сентября. Власти города запланировали интересные нововведения в учебных заведениях, в частности, чтобы английский преподавали носители языка, а информатику – IТ-специалисты.

Об этом рассказал мэр города Андрей Садовый, говорится на сайте Львовского городского совета.

К теме Как обучать учеников во время пандемии: подробная инструкция от МОН

Носители языка на уроках английского

Так, Садовый имеет две идеи, которые планируют ввести с сентября. "Мы пригласили во Львов 117 native-спикеров (носителей) английского языка, чтобы каждая школа имела американца или англичанина, который будет в течение всего учебного процесса", – говорит мэр Львова.

Им будет обеспечено место проживания и питание, а международные организации будут финансировать для них оплату. А для тех школ, где есть также немецкий, испанский или французский, власти города попытаются дополнительно к английскому найти еще одного спикера.

IТ-специалисты будут преподавать информатику

Кроме того, Андрей Садовый отметил, что каждая школа Львова должна иметь партнерство с IT-компанией, чтобы привлекать специалистов к обучению учащихся.

По его словам, во Львове более 30 тысяч человек работают в этой сфере, но детей учат тому, что немного "отжило". Поэтому, местные власти договорились, что школы должны подготовить новую программу по информатике, которая будет соответствовать всем стандартам. Также Львовский горсовет готов инвестировать средства, чтобы закупить мультиборды в школу или качественное оборудование для учителей физики и химии и тому подобное.

Обеспечение школ средствами индивидуальной защиты

Заместительница городского головы и руководительница львовского штаба противодействия коронавирусу Галина Сличная рассказала, что власть выделила средства для того, чтобы школы могли закупить средства индивидуальной защиты в течение лета до 1 сентября.

Поэтому маски будут ежедневно выдавать работникам школ. Также в школах будет резерв масок, если ребенок вдруг забудет взять маску из дома. Деньги были выделены и на дезинфицирующие средства для уборки учебных заведений. Также закупаются антисептики, которые должны обязательно быть при входе в учебное заведение, в столовой, а также дезинфицирующие коврики на всех входах.



Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала

Кроме того, Галина Сличная советует не отказываться от дистанционного обучения. "Логично будет оставить некоторые элементы дистанционного обучения. К примеру, можно раз в неделю проводить такие уроки для того, чтобы не терялось все наработанное, и развивать это", – добавила она.