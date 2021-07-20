Инициативу проявили представители общественного союза "Ротари клуб Луческ". Активисты провели игру "Жизненный капитал" среди лидеров общественного мнения и педагогов, чтобы те поняли подход к возможной программе обучения школьников.
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Появятся ли новые клубы в Луцке
С целью популяризации Национального проекта финансовой грамотности наглядно игру "Жизненный капитал" презентовали бизнес-аналитик Сергей Ивагло и финансовый эксперт Ольга Яловенко.
Нам важен комфорт в восприятии знаний и получении финансовых навыков. Сейчас продолжается сотрудничество с педагогами, которые пройдут игру и, заинтересовавшись, сами смогут передавать знания ученикам,
– рассказывает представитель "Ротари клуб Луческ" Юлия Гринчук.
Общественные активисты встретились с руководством департамента образования Луцкого городского совета с целью поддержки инициативы от власти. Директор департамента Виталий Бондарь отметил, что инициатива формировать у школьников понимание финансовой грамоты их изрядно заинтересовала.
Сейчас мы передали информацию в школы, где учителя экономики и другие педагоги изучают возможность использования игровых методов для обучения детей азам финансовой грамоты, умению составлять и анализировать бюджет, а также понимать расходы,
– сообщил чиновник.
К слову, создавать такие клубы или нет – окончательное решение будут принимать уже непосредственно в школах. Учебные заведения имеют полную автономию в таких вопросах.