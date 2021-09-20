В школах Луцка хотят запретить поздравлять мальчиков с 14 октября, а девочек – с 8 марта

В Луцке создали электронную петицию с просьбой запретить в школах поздравлять мальчиков с 14 октября, а девочек – с 8 марта. Обращение направили в департамент образования горсовета, который может выдать соответствующие рекомендации директорам учебных заведений.

Автор петиции – лучанка Ольга Бузулук, которая создала ее вместе с другими родителями.

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По их словам, поздравлять с 14 октября мальчиков – это неуважение к обществу, к бойцам, к погибшим на войне, к женщинам, ко Дню защитников и защитниц Украины.

Поздравлять с 8 марта девочек – советский пережиток и также неуважение к тем, кто еще борется за права во всем мире, в частности в Украине,

– говорится в тексте петиции.

Волыняне говорят, что поздравления с этими праздниками насаждают стереотипы о том, что мальчики должны быть "мужественными, сильными, защитниками", а девочки – "волшебными, нежными и хранительницами домашнего очага".

"То есть нашим детям с маленьких лет навязывают искривленные ценности. Почему девочки не могут быть сильными, а мальчики – оберегать семейный очаг?", – говорят родители.

Если петиция наберет 300 голосов, городской совет должен будет отреагировать. По состоянию на 16:30 она набрала менее 50 подписей.

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К слову, в некоторых червоноградских школах на Львовщине в кабинках туалетов нет дверей. Девочки стесняются туда ходить, ведь за ними могут подсмотреть мальчики, или даже снять на камеру.