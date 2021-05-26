Известно, что в крымских школах, которые оккупировала Россия, последний звонок проходит только для выпускных классов. Это сделали, чтобы избежать ухудшения эпидемической ситуации в Крыму из-за пандемии коронавируса.

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Так, в среду, 26 мая, прошли последние звонки в столице оккупированного Крыма – Симферополе. Интересно, что все ученики стояли на линейке без масок и рядом друг с другом.

Последний звонок в школах оккупированного Симферополя: смотрите фото

Там была традиционная линейка, а выпускные классы даже танцевали прощальный танец.

Также в оккупированном Севастополе, по информации местных властей, школьные линейки прошли также 22 мая и в них приняли участие выпускники 1, 4, 9 и 11 классов.

Родители учеников должны были заранее подавать данные о своем участии классному руководителю, поскольку пропуск на школьный праздник осуществлялся по списку. При этом на выпускные в детских садах было установлено ограничение и разрешалось присутствие только одного из родителей.

К слову, школы в Украине сместили даты окончания учебного года и самостоятельно решали, в какой форме проводить последний звонок. Так, для некоторых учеников последний звонок прозвучит 28 мая, а для некоторых – 4, 10 или даже 14 июня.