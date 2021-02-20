В Кривом Роге заработала электронная система контроля пребывания учеников в школе. Для этого дети на входе и выходе сканируют свои детские карточки с помощью специальных устройств-валидаторов.

Как работает система

Устройство считывает данные с карточек школьников и сразу отправляет сообщения их родителям на телефон. Родители учеников этой новации обрадовались.

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"Мы, родители, почувствовали определенные преимущества: когда ребенок приходит в школу, ко мне на телефон приходит смс о том, что он уже в школе. И, так же, когда уходит из школы. Это очень удобно", – сказала мама школьника Светлана Фурт.

Сообщения на телефон родителям приходят мгновенно и бесплатно – в приложение Телеграмм, их присылает специальный чат-бот.

"Очень родители переживали, может ли быть эта карточка использована другим лицом? – Нет, такая карточка не может быть использована. И если ребенок потеряет эту карточку, то уже потом ее можно будет продублировать. И эта карточка отбудет у ребенка. Он ее сможет использовать", – отметила директор школы №55 Людмила Горевич.

Сколько школ уже имеют электронную систему контроля

Система электронного контроля полностью заработала пока лишь в 145 школах. В остальных учебных заведениях – процесс на стадии запуска, ведутся работы по регистрации родителей в приложении. В дальнейших планах городского департамента образования – разработка и других программ контроля.

"В наших планах есть такое, чтобы заведение на начало учебного дня понимало, все ли дети в заведении, кто именно прошел через турникеты. То есть, чтобы заведение еще получало и отчет о входе и выходе детей", – отметила директор городского департамента образования и науки Татьяна Крипак.

Электронная система в столовой

Детскую "карточку криворожца" планируют использовать в будущем и для расчета учащихся в школьных столовых. Прежде всего, чтобы вести учет детей льготных категорий.

Вторую услугу должны сделать для безналичного расчета: родители смогут класть деньги на карту ребенка, и быть уверенными, что их он сможет потратить только в столовой, где также планируют установить терминалы для таких карт.

Больше об электронной системе в школах Кривого Рога смотрите в сюжете: