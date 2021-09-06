Директор департамента образования и науки ОГА Татьяна Сидашева рассказала, что в двух классах школ Добропольской и Николаевской общин из-за коронавируса прекратили очное обучение.

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Донецкая ОГА начала мониторить заболеваемость учеников и учителей. По состоянию на 3 сентября коронавирусом в школе заболели двое учеников и шесть учителей.

По словам Татьяны Сидашевой, именно в этих ОТО по сравнению с другими – низкий процент вакцинации учителей. Поэтому чиновница обратилась к педагогам и родителям учеников с призывом активизировать процесс вакцинации от коронавируса.

К слову, в Министерстве здравоохранения заверили, что учебный формат зависит от того, в какой зоне находится регион с учебными заведениями.

Так, в красной зоне посещать школы будет запрещено всем, кроме:

воспитанников садиков,

воспитанников специальных учебных заведений,

учащихся 1 – 4 классов школ.

Остальные ученики будут переходить на дистанционку. В то же время в желтой и оранжевой зоне школы будут работать смешанно.

Что делать, если у ученика обнаружили признаки COVID-19? В таком случае он должен сразу надеть маску. Кроме того, его должны изолировать в специально отведенное помещение заведения и проинформировать родителей.

После изоляции ученика с симптомами инфекционной болезни в классе, где он находился, нужно провести проветривание вне графика и дезинфекцию поверхностей. В случае подтверждения случая COVID-19 у одного из учеников, все остальные дети соответствующего класса должны пойти на самоизоляцию и сдать тесты.



Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала

К слову, в Черновцах дети с 1 сентября начали учиться дистанционно в 2 лицеях. А все из-за того, что в помещениях школ не успели завершить ремонт. Поэтому, пока эти работы не завершат, в лицеях запретили обучение.