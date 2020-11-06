Языковой омбудсмен Тарас Креминь рассказал, что он получает много обращений и критики от граждан относительно языка обучения в школах Киева. В частности, учителя часто общаются с учениками на русском языке.

Чаще всего это встречается во внешкольных учреждениях образования. Языковой омбудсмен привел данные по этой проблеме на пресс-конференции в "Укринформе".

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По словам Тараса Креминя, в Киеве на уроках немало учителей довольно часто используют русский язык вместо украинского. А на внешкольных мероприятиях на русском разговаривает четверть педагогов, а изредка используют – 45%.

Языковой омбудсмен заявил о встрече с главой Киева, где разберут данную проблему. "Потому что огромное количество обращений и критики на язык обучения касается именно школ столицы. Есть определенные пути в решении этой проблемы", – добавил Креминь.

По данным языкового омбудсмена, больше всего русского языка вместо украинского используют в учреждениях внешкольного образования. Речь идет о музыкальных школах, детско-юношеских спортивных школах, кружках и т.д.

Доля кружков и секций (исследование проводилось в 200 из них), в которых все занятия проводятся исключительно на русском языке, составляет в Харькове 79%, а в Днепре74 %. Доля кружков, в которых все занятия проводятся на украинском – около 15% (в Киеве – 16%, в Харькове – 8%).

К слову, ранее языковой омбудсмен заявил, что будет проверять, перешли ли русскоязычные школы на украинский язык обучения. Ведь было известно, что около 200 тысяч учеников перешли на украинский язык в школах.