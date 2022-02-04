Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев рассказал, что сейчас разрабатываются инструкции для разных типов учреждений и заведений, как действовать в случае ЧС.

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По его словам, на каждом из этих объектов должны быть ответственные лица, которые обеспечат выполнение инструкций, правильные уведомления и эвакуацию людей.

Тематические учения с педагогическими коллективами и родителями продолжаются в школах уже 1,5 недели. Их проводит специальный учебно-методический центр, созданный Госслужбой по чрезвычайным ситуациям и КГГА.

Пантелеев также добавил, что в Киеве усовершенствуется система оповещения, которая охватывает как отдельно персонал городских служб, так и население. На ее строительство выделено из бюджета около 11 миллионов гривен.

К слову, в учебных заведениях и вокруг них часто случаются чрезвычайные ситуации. Именно от умений и навыков учеников и учителей зависит их жизнь и здоровье. Как участникам образовательного процесса действовать в разных чрезвычайных ситуациях – читайте советы в статье.