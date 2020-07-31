Киевсовет поддержал идею об обязательном исполнении гимна Украины перед уроками в школах столицы. Такая инициатива якобы должна "способствовать воспитанию патриотизма". В то же время петь гимн не обязательно, решение носит рекомендательный характер.

Гимн Украины также рекомендуют исполнять во время проведения торжественных мероприятий, сообщает пресс-служба Киевсовета. Инициантиву поддержали 64 депутата.

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Какая задача решения

Председатель Комиссии по вопросам законности, правопорядка и предотвращения коррупции в Киевском горсовете Олег Бондарчук пояснил, что задача этого решения – популяризировать и воспитывать у маленьких киевлян уважительное отношение и уважение к государственным символам Украины.

Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения. Аналогичное решение уже приняли в Тернополе и Виннице,

– добавил депутат.

Отметим, что соавтором решения является Олег Бондарчук. Еще одним соавтором и идейным вдохновителем проекта решения выступил Тарас Мацюк, председатель Провода общественной организации "Золотые львы Черной сотни".

В Киевсовете отметили, что решение носит рекомендательный характер, поэтому депутаты никоим образом не обязывают исполнять гимн каждое утро.

Что еще известно об инициативе: