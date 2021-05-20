Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая рассказала, что проверки проводят, ведь 2021 год является годом реформы школьного питания.
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Уже с 1 января действует новый Санитарный регламент для школ, который меняет подходы к организации питания. Приоритет – вопрос обеспечения качественным питанием детей.
Госпродпотребслужба в течение шести месяцев выполнила почти три тысячи лабораторных исследований и составила более 400 обязательных предписаний.
Какие нарушения чаще всего фиксируют в школах
Среди наиболее частых нарушений в учебных заведениях:
- несоблюдение гигиены производства,
- несоблюдение требований хранения и транспортировки продуктов.
Госпродпотребслужба активно осуществляет государственный надзор за организацией питания детей в школах, обеспечением учащихся качественными пищевыми продуктами, соблюдением требований санитарно-гигиенических правил и тому подобное.
Добавим, что недавно в Украине обновили нормы питания детей в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха.
Также завершился первый этап реформирования школьного питания.
Так, все школы с 1 сентября 2021 года обязаны:
- Уменьшить количество сахара в 2-2,5 раза – до 7,5 грамм на один прием пищи.
- Увеличить количество фруктов до 100 грамм на один прием пищи.
- Уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60-80 г до 30-50 грамм.
- Увеличить количество мяса так, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при однократном питании обеспечить две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая, в зависимости от возраста детей.
- Увеличить количество молочных продуктов при формировании меню.