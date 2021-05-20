Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая рассказала, что проверки проводят, ведь 2021 год является годом реформы школьного питания.

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Уже с 1 января действует новый Санитарный регламент для школ, который меняет подходы к организации питания. Приоритет – вопрос обеспечения качественным питанием детей.

Госпродпотребслужба в течение шести месяцев выполнила почти три тысячи лабораторных исследований и составила более 400 обязательных предписаний.

Какие нарушения чаще всего фиксируют в школах

Среди наиболее частых нарушений в учебных заведениях:

несоблюдение гигиены производства,

несоблюдение требований хранения и транспортировки продуктов.

Госпродпотребслужба активно осуществляет государственный надзор за организацией питания детей в школах, обеспечением учащихся качественными пищевыми продуктами, соблюдением требований санитарно-гигиенических правил и тому подобное.

Добавим, что недавно в Украине обновили нормы питания детей в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха.

Также завершился первый этап реформирования школьного питания.

Так, все школы с 1 сентября 2021 года обязаны: