Председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что городские церкви "протянули руку помощи", чтобы в школах преподавали христианскую этику.

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По его словам, теперь преподавание этого предмета будет действительно качественным.

А еще будем искать мотивационные речи, чтобы дети и учителя углублялись в этот предмет с радостью... Нужно, чтобы наши дети в этом сложном мире не чувствовали себя одинокими и чувствовали крепкую опору – опору веры,

– сообщил он.

Марцинкив считает, что важно строить Украину на основе духовности и христианских ценностей, сохраняя свою традицию.

Мэр Ивано-Франковска добавил, что в последний раз меморандум о сотрудничестве церкви и учебных заведений подписывался в 1992 году.

Могут ли дети отказаться от этого предмета? По словам Руслана Марцинкива, родители могут написать заявление в школе, чтобы их дети не посещали уроки христианской этики.

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К слову, МОН также подписало совместное соглашение с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций по преподаванию курсов нравственной направленности. Оно будет действовать 5 лет. Появятся ли поэтому в школах уроки христианской этики – читайте в статье.

Текст публикации Руслана Марцинкива:

Церковь и школа подписали меморандум о сотрудничестве! Сегодня на конференции руководителей учебных заведений Ивано-Франковское архиепархиальное Управление УГКЦ, Ивано-Франковская епархия ПЦУ и Ивано-Франковско-Галицкая епархия УПЦ ПЦУ подписали меморандум о сотрудничестве с франковскими учебными заведениями.

Последний раз такое соглашение подписывалось только в 1992 году и я считаю, что его давно надо было обновить! Сейчас идут "непростые" тенденции и на мировом, и на всеукраинском уровнях... Для нас же важно строить Украину на основе духовности и христианских ценностей, сохранить свою традицию.

Нужно, чтобы наши дети в этом сложном мире не чувствовали себя одинокими и чувствовали крепкую опору – опору веры. И сегодня наши церкви протянули эту руку помощи. Чтобы в наших школах была не просто христианская этика, а чтобы преподавание этого предмета было действительно качественным.