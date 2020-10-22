В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят запретить использование мобильных телефонов во время обучения в школе. А все для того, чтобы помочь детям сосредоточиться на занятиях, научиться общаться друг с другом и уменьшить использование социальных сетей.

Текст законопроекта появился на сайте Верховной Рады от 16 октября 2020 года. Сейчас он предоставлен для ознакомления и обработки в профильном комитете.

Интересно! После каникул ученики будут учиться дистанционно, если уровень заболеваемости будет расти, – Бабак

В пояснительной записке документа отмечается, что дети не должны тратить время во время обучения на смартфоны или планшеты.

"Интернет дает огромные преимущества. Но когда дети вместо того, чтобы отдыхать на переменах, зависают в телефонах – это еще и недостаток общения со сверстниками. Потому что с гаджетами срабатывает правило: все хорошо, но в меру", – говорится в документе.

Также, автор документа уверен, что запрет на использование гаджетов с доступом к интернету позволит сократить случаи интернет-боулинга, а также окончательно решит вопрос с кражами дорогих смартфонов.

Поэтому, депутаты планируют запретить пользоваться интернетом с мобильных устройств ученикам и учителям. Исключением будут лишь участники, которые будут использовать устройства в образовательных целях, а также лица с особыми образовательными потребностями.

Нардепы отмечают, что этот законопроект необходим, чтобы научить детей самостоятельно ограничивать время, которое они тратят на соцсети и онлайн-игры. Тем не менее окончательное решение о запрете телефонов будут принимать директора школ.

Отметим, что в Украине ранее уже пытались запретить пользоваться смартфонами в школах. В 2007 году даже был принят запрет на пользование мобильными телефонами в школах, но в 2014 году МОН отменило этот запрет и оставило это решение за школами и учителями.