Министерство цифровой трансформации планирует ввести в школах новый предмет о предпринимательстве. Он будет проводиться в форме факультатива для учащихся 10 и 11 классов.

Об этом сказала заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан во время пресс-конференции в Киеве, передает 24 канал.

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"Мы в Минцифры планируем запустить в этом году факультативный предмет о предпринимательстве для школьников 10-11 классов", – заверила она.

По словам Ионан, они надеются это сделать уже до конца этой осени.

Кроме того, Минцифры планирует ввести в вузах курс "Инновационное предпринимательство и управления стартап-проектов". Это уже введено в учебную программу бакалавров или магистратрив в 76 университетах Украины. К концу семестра курс пройдет почти четыре тысячи студентов.