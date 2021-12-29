В школах хотят сделать уроки физкультуры ежедневными для учеников

Министерство образования и науки вместе с Министерством молодежи и спорта работают над тем, чтобы уроки физкультуры у учеников проводились каждый день.

Глава Министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал о необходимости заменить нынешние уроки физкультуры.

К теме "Устарели на 20 лет": в Украине обновят школьные программы информатики

По его словам, у учеников плохое здоровье, а сами уроки морально устарели.

Многие дети не развиты в спортивном плане, есть риски и ожирения и проблем со здоровьем… Поэтому очень важно делать какие-то зарядки спортивные в школах, сменить постсоветские уроки,

– заявил министр.

Гутцайт считает, что способом решить эти проблемы является увеличение количества самих уроков физкультуры, в частности, чтобы они проводились ежедневно.

"Над этим вопросом мы вместе с МОН работаем, и президент поставил задачу, чтобы больше и чаще была физкультура в школе… Министерство образования работает над этим. Мы помогали в разработке упражнений", – рассказал чиновник.

Министр заверил, что детям не придется "прыгать через козла". Вместо этого появятся много разных упражнений, подвижные игры и т.д.

Какой будет физкультура в НУШ

К слову, ранее МОН презентовало модельную программу по физической культуре для учеников 5 – 6 классов Новой украинской школы. В частности, программа содержит более 30 вариативных модулей – ученики смогут выбрать, что будут учить на уроках.

Кроме того, программа предусматривает обязательные 3 часа физической активности в неделю, и это не зависит от типа учебного заведения. В то же время, двигательная активность детей в школах должна составлять 6 часов в неделю.