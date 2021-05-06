В частности, урок должен касаться сквозных тем Дня памяти и примирения (8 мая), Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая).

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В МОН отметили, что эта война стала самой кровавой и жестокой в ​​истории человечества (погибло от 50 до 85 миллионов человек).

Украина чтит память каждого, кто боролся с нацизмом, а также других жертв войны. В эти дни акцентируем на человеческом измерении, вспоминаем и чтим победу ветеранов, которые боролись с нацизмом и победили его,

– отметили в МОН.

В Минобразования добавили, что на уроке стоит упомянуть также освобождение украинских городов в 2014 году. Ведь сейчас Украина воюет с агрессором – путинской Россией.

"Эта борьба продолжается ежедневно. Уже семь лет мы защищаем родную землю. Поэтому молодое поколение украинцев должны знать и гордиться тем, как победно украинская армия освобождала города востока Украины в 2014 году от российских оккупантов", – добавили в ведомстве.

Так, в МОН предложили ориентировочный перечень основных тем к "уроку победы":

5 класс: Мак памяти – Вторая мировая война; Победы в АТО летом 2014 года, освобождение города Лиман и другое.

Мак памяти – Вторая мировая война; Победы в АТО летом 2014 года, освобождение города Лиман и другое. 6 класс: Семейные истории – о Второй мировой войне; Победах в АТО летом 2014 года, освобождении города Мариуполь.

Семейные истории – о Второй мировой войне; Победах в АТО летом 2014 года, освобождении города Мариуполь. 7 класс: Женщины во Второй мировой войне; Победы в АТО летом 2014 года, освобождение города Счастье.

Женщины во Второй мировой войне; Победы в АТО летом 2014 года, освобождение города Счастье. 8 класс: Восстания в нацистских концлагерях; Победы в АТО летом 2014 года, освобождение города Краматорск.

Восстания в нацистских концлагерях; Победы в АТО летом 2014 года, освобождение города Краматорск. 9 класс: Восстания в советских концлагерях; Победы в АТО летом 2014 года, освобождение города Славянск.

Восстания в советских концлагерях; Победы в АТО летом 2014 года, освобождение города Славянск. 10 класс: Победы в АТО летом 2014 года, освобождение городов Северодонецка и Лисичанска.

Победы в АТО летом 2014 года, освобождение городов Северодонецка и Лисичанска. 11 класс: Украинцы в рядах Объединенных Наций; Начало героического противостояния за Донецкий аэропорт и тому подобное.

Кроме того, в Министерстве образования и науки подготовили дополнительные материалы со ссылкой на важные факты и истории победы. Все материалы, которые можно использовать для таких уроков в 5 – 11 классах, можно найти по этой ссылке.

Добавим, что "Урок победы" создан Министерством по делам ветеранов совместно с представителями межведомственной рабочей группы. Он разработан для исполнения стратегии национально-патриотического воспитания.