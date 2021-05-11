Однако в областной госадминистрации дали главную рекомендацию для всех школ Харьковской области – последний звонок должен быть на открытом воздухе.
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Директор областного департамента образования и науки Анжелика Крутова рассказала, что в этом году, учитывая то, что Харьков на карантине, все учебные заведения работают в режиме с ограничениями, предусмотренными желтой зоной.
Дети учатся, но собирать в большом количестве людей нельзя. Поэтому праздник Последнего звонка, если он и будет проходить, то ограничено в отдельных классах, по возможности на свежем воздухе,
– заявила Крутова.
Она добавила, что школы будут автономно решать, как проводить праздник последнего звонка, но им обязательно надо соблюдать все ограничения желтой зоны. Учебный год в школах области завершится централизованно 4 июня.
Что говорят в МОН о празднике Последнего звонка
В МОН подчеркнули, что школьные праздники можно провести только с соблюдением требований безопасности. В частности, по словам начальника главного управления школьного образования Юрия Кононенко, проведение последнего звонка и выпускного зависит от региона и от даты, когда это планируется,
Так, школы должны включить креативность. Окончательное решение принимает директор школы в зависимости от тех ограничений, которые будут установлены на тот период в конкретном регионе,
– заявил Кононенко.
В связи с карантинными ограничениями, школы, которые будут находиться на конец учебного года в красных зонах, не смогут организовать последний звонок для учащихся в очном режиме.
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Добавим, что все выпускники этого учебного года освобождаются от государственной итоговой аттестации. В соответствующей графе в документах будет написано "освобождена(ый)".
Отметим, что 6 мая Харьковская область покинула красную зону карантина и перешла сразу в желтую. Уже со вторника, 11 мая, большинство школьников вернулось к учебе офлайн.