Харьковским школьникам продлили весенние каникулы
На бессрочные каникулы учеников школ отправили в понедельник, 22 марта. В Харьковском горсовете отметили, что на это согласились из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Отдыхать школьники будут до 5 апреля.
Источник:Харьковский городской совет
За минувшие сутки на Харьковщине зарегистрировали рекордное количество больных – 1 204 человека. Из-за этого роста заболеваемости в Харьковском городском совете решили продолжить отдых школьников.
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Что известно о каникулах для учеников в Одессе
- Ранее представители местных властей планировали возобновить учебный процесс в школах с 29 марта.
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации каникулы продлили еще на неделю.
- В горсовете отметили, что не все школьники вернутся с каникул к очному обучению.
- Вероятно, если заболеваемость продолжит расти, ученики 5 – 11 классов будут учиться дома на дистанционке.
Как влияет дистанционное обучение на экзамены в школах
- Из-за пандемии МОН освободило учеников 4 и 9 классов от прохождения государственной итоговой аттестации в 2021 году.
- Как отметил министр образования Сергей Шкарлет, ГИА отменили для того, чтобы поставить учеников в равные условия. Поскольку не все школьники могут полноценно учиться и посещать школы из-за большого количества больных COVID-19.
- Но ВНО в 2021 году не будут отменять. В Министерстве образования отметили, что уже имеют опыт проведения внешнего независимого оценивания даже во время карантина.
- В частности, с 10 апреля должны начать проводить пробное ВНО. Основная сессия тестирования начнется 21 мая и продлится до 10 июня.
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