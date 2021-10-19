Руководитель управления образования Василий Билогура считает, что перенос каникул даст школьникам дополнительное время для обучения перед локдауном, который, возможно, введут сразу после каникул.

К теме Осенние каникулы могут длиться почти месяц, – Минздрав

"Есть предложение, учитывая эпидситуацию, рассмотреть возможность продлить обучение еще на неделю", – говорит Василий Билогура.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко поручил провести опрос среди родителей по этому вопросу и объявить дату каникул не позднее четверга.

По словам Василия Билогуры, на данный момент 22 школьника болеют коронавирусом. 16 классов сейчас находятся на самоизоляции – а это почти 500 детей.

К слову, сначала школы должны были идти на недельные осенние каникулы с 25 октября. Однако Минздрав рекомендовал перенести их начало на 18 октября. Минобразования это предложение поддержало.

Важно Где школы перенесли каникулы, а в каких областях ученики будут отдыхать по графику: перечень

В то же время в КГГА заявили, что дети во всех школах Киева пойдут на осенние каникулы по графику, то есть с 25 октября, ведь причин начинать их досрочно нет.