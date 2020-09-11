В 12 школах на Днепропетровщине в течение полугода будут работать полицейские. Они должны будут выявить домашнее насилие, предотвратить детскую преступность и противостоять буллингу в учебных заведениях.

"Это пилотный проект, который в будущем планируют распространить на всю страну", – сообщила заместительница главы Днепропетровской ОГА Ирина Грицай пресс-службе Кабмина.

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По ее словам, сейчас полиция реагирует на уже произошедшие правонарушения. Но их стоит вовремя предупреждать.

Интересно, что уже начались тренинги для 12 полицейских, которые после этого начнут работать в школах Днепропетровской области. Их рабочий день продлится с 8:00 до 17:00 часов.

Что правоохранители будут делать в школах:

Проводить лекции о правилах дорожного движения и кибербезопасности.

Будут следить за учебой и общаться с учениками, учителями, родителями.

Будут выявлять сексизм, работать с токсичными взрослыми.

Станут друзьями для детей, помогут противостоять буллингу и домашнему насилию.

Так, полицейские помогут создать в школах безопасное пространство, потому что многие дети страдают от буллинга, домашнего насилия, мошенников.

"Если агрессоры, например, родители, то малышам не к кому обратиться. Мы стремимся быть рядом, стать для парней и девушек друзьями", – отметила начальница отдела ювенальной превенции в Днепропетровской области Наталья Лазаренко.

К слову, в Днепропетровской области подростки жестоко поиздевались над сверстницей. Девушку повалили на землю и били ногами. Жуткое зрелище подростки снимали на камеру. Больше – читайте здесь.