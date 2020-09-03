В школах будут проводить случайные проверки в областях на соблюдение противоэпидемических правил для предотвращения распространения коронавируса. По результатам инспекции могут быть кадровые перестановки.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Денис Шмыгаль руководителям Министерства образования и науки и Министерства развития общин, передает пресс-служба правительства.

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По словам Шмыгаля, случайным образом надо проверить по меньшей мере 5 учебных заведений в каждой области. Особое внимание стоит обратить на школы, которые располагаются в отдаленных районах, поскольку в областных центрах ситуация более или менее стабильная.

Руководитель правительства также поручил главам областных и районных государственных администраций взять под контроль ситуацию с коронавирусом в учебных заведениях.

Так, результаты этой проверки могут повлиять и на кадровые решения.

Добавим, что в Кабмине сообщили, что за последние сутки в Украине были выявлены 149 случаев заболевания COVID-19 среди детей.