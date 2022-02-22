В школах будет "шведский стол": для учеников Днепра вводят новую систему питания

Родители признаются, что некоторые дети отказываются есть блюда из нового меню и приходят из школы домой голодными. Мол, им не нравится, как приготовлена еда в столовых. Поэтому в школах Днепра решить ввести "шведский стол" для учащихся.

В Днепре был запущен пилотный проект свободного выбора блюд. Его суть похожа на систему «шведского стола». В частности, это уже ввели в школе №1.

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Мэр днепра Борис Филатов сообщил, что мультипрофильное меню за несколько недель собрало только положительные отзывы как у детей, так и у родителей.

Все устроено очень просто. Повара готовят детям младшей школы три варианта гарниров, салатов, мяса или рыбы. Так дети могут выбирать именно то, что им больше по вкусу.

– написал он.

Например, если в меню будет курица, ее подадут тушеной в сливочном соусе, в виде паровых котлет или тефтелей в томатном соусе.

Мультипрофильное питание в Днепре / Фейсбук Бориса Филатова

По словам Филатова, разные вариации рецептов, внешнего вида и даже аромата позволяют избежать ситуаций, когда ребенок отказывается от еды. При этом все новые нормы питания соблюдены.

Также мэр Днепра отметил, что такую систему будут применять и в других школах. Для этого сейчас продолжаются переговоры с профильными министерствами по выделению субвенции еще для десяти таких проектов.

Мультипрофильное питание в Днепре / Фейсбук Бориса Филатова

К слову, по состоянию на февраль 2022 года новым меню пользуются уже более 13 тысяч школ Украины, что составляет 96,6% от общего количества. На финальном этапе процесс внедрения нового школьного меню длится в 5 областях. В остальных 19 областях 100% школ уже перешли на новое меню. Кроме того, в школах Украины в целом обновлено почти 3 800 пищеблоков.

Отметим, что в Украине идет реформа системы школьного питания, которая проходит по инициативе первой леди Елены Зеленской. Уже с 1 января школы перешли на обновленное меню, разработанное Евгением Клопотенко.

Особенности школьного меню:

75% продуктов в столовых должно быть растительного происхождения (овощи, салаты, фрукты и ягоды)

Картошку как отдельное блюдо можно готовить детям не более двух раз в неделю.

Салаты нужно заправлять перед выдачей детям (по типу оливкового масла или соуса).

Мясные блюда следует как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами.

Нужно отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян.

Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления блюд.

Питьевая вода должна быть доступна во время еды.

Некоторые блюда из нового школьного меню / Инфографика 24 канала

Текст публикации Бориса Филатова:

В днепровской школе №1 питание в столовой адаптировали по принципу свободного выбора блюд.

Мультипрофильное меню полностью отвечает новым нормам, а оборудование и процесс приготовления – по международному стандарту производства безопасной пищевой продукции ХACCП.

За несколько недель пилотный проект уже собрал немало одобрительных отзывов как самих детей, так и родителей.

Различные вариации рецептов, внешнего вида и даже запаха блюд позволяют избежать ситуаций, когда ребенок отказывается от школьных блюд, ведь те не похожи на еду, которую готовят дома. То есть это позволяет не только повысить качество детского питания, но и прислушиваться, прежде всего, к детским вкусам.

Мы будем продолжать этот опыт и дальше. В настоящее время город ведет переговоры с профильными министерствами для выделения субвенции еще для десяти подобных проектов. Очень надеюсь, что все получится.