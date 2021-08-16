Сергей Шкарлет считает, что выгонять человека за то, что он пенсионер, – это ошибка. По его словам, среди учителей-пенсионеров есть такие, которые дадут фору многим другим.

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Министр образования говорит, что в украинских школах работает много учителей-пенсионеров. Таких не менее 72 тысяч. Но он успокаивает, что выгонять их из школ не будут.

Силой выгонять человека за то, что он пенсионер, я точно не буду, это будет ошибкой. Опыт и пожилых людей надо уважать. Поверьте мне, есть такие учителя-пенсионеры, которые дадут фору многим другим, они больше подтянутся, лучше сыграют в шахматы или объяснят математические задачи,

– заявил глава МОН.

Но Шкарлет соглашается с тем, что учителям пенсионного возраста нужно искать замену. "Сегодня к этой работе привлечены педагогические высшие учебные заведения, классические университеты. Сейчас мы меняем концепцию построения новой школы", – сказал он.

Добавим, что министр образования не видит проблемы в том, что во время локдаунов учителя получили сверхурочное нагрузки без дополнительной оплаты труда.

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Но, по его словам, на сегодня Минобразования уже выработало инструмент для организации обучения во время карантина. В частности есть платформа "Всеукраинская школа онлайн".

Она позволяет открыто онлайн со всем классом организовывать обучение. Есть широкие возможности системы, включая добавление приложений использования этой платформы. Еще лето идет, мы доработаем, чтобы абсолютно все уроки были туда загружены с 5 до 11 класса,

– разъяснил Шкарлет.

К слову, в соцсетях распространился фейк о том, что с 1 сентября в школах отменяется обучение из-за карантина. Однако в МОН эту информацию опровергли и заверили, что образовательный процесс будет продолжаться.

Ранее министр говорил, что школьники начнут обучение в полноформатном режиме, без дистанционных уроков.

К тому же, в МОН готовят несколько вариантов развития ситуации с работой школ во время усиленного карантина. Шкарлет убежден, что даже при высоком уровне заболеваемости ученики 1 – 4 классов и ученики инклюзивных ресурсных центров смогут ходить в школу.

По его словам, в желтой и оранжевой зоне школы могут работать в обычном режиме при условии, если там есть 80% вакцинированных учителей.