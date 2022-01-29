Мы побеседовали с командой мессенджера Viber и методистами онлайн-платформы EdEra и разработали советы, которые помогут пережить дистанционку и не остаться на "второй год".

Интересно Какие области отправили учащихся начальных классов на онлайн-обучение

Лайфхаки для дистанционного обучения

1. "А вы не говорили, что завтра контрольная"

Часто учителя видят картину, когда ученик разводит руками и говорит "А нам разве задавали?!". После карантина учителя привыкли дублировать задачи в мессенджере и количество таких ситуаций значительно сократилось.

К примеру, в чатах Viber есть такая функция, как "Закрепление сообщений". Для учеников и учителей это надежный способ убедиться в том, что важная информация не потеряется и ее увидят все участники. Для этого нажмите нужное сообщение > выберите Закрепить.

Так можно закрепить домашние задания, основные темы последнего урока, объявления о мероприятиях, формы для заполнения и многое другое. Это значительно облегчает организацию учебного процесса во время дистанционки.

2. "Как вам книга?: класс, скучная, не читал"

Чтобы поднять доверие учеников, учитель должен интересоваться их мнением. Возможно, они хотели бы на следующем уроке посмотреть мультфильм по теме занятий. Или нужно решить, что дарить одному из учеников на День рождения.

И здесь поможет опрос. Это лучший способ побудить каждого высказаться, не начиная долгую дискуссию в чате, которая может потом перерасти в конфликт. Благодаря опросам можно принимать любые коллективные решения: тему проекта, день контрольной работы и многое другое.

Для детей, особенно подростков, важно высказаться и понять, что их мнение имеет значение. Поэтому опрос – действенный способ создавать здоровую атмосферу в чате, позволяя детям высказаться без дискуссии. Чтобы создать опрос, просто выберите соответствующую иконку в чате.

3. "Когда родился Тарас Шевченко?"

Как проверить у учеников, усвоили ли они тему урока или прочитали ли они книгу на каникулах? Методистка студии онлайн-образования EdEra Анна Ваколюк считает, что одним из вариантов может быть тестирование, которое прилагается к домашнему заданию сразу после уроков.

Для этого можно использовать викторины в Viber. Создайте вопросы и ответы, определите правильный ответ и добавьте к нему пояснения. Вы можете просмотреть, за какой ответ проголосовало большинство, и так проверить усвоение материала. Или же дать эту задачу как самооценивание.

4. "Завтра родительское собрание – обсудим итоги четверти"

Опыт дистанционного обучения повлиял и на форматы встреч как между учениками класса, так и родителей с классным руководителем. Теперь они часто проходят в онлайн-формате. Ведь имея под рукой смартфон, всегда можно выйти на связь, не важно, где вы находитесь в этот момент.

Благодаря функции групповых видеозвонков, которые есть в Viber, можно проводить родительское собрание онлайн. Звонки не ограничены по времени, в них могут одновременно принять участие до 40 участников.

Эксперты добавляют, что образование должно быть удобным и эффективным для всех, несмотря на офлайн или онлайн-формат. В периоды смешанного обучения могут возникать сложности в организации или общении класса, поэтому следует обратить внимание на возможности, которые предлагает мессенджер.