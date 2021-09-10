Родители учеников рассказали, что 1 сентября директор школы в селе Будераж сообщила, что не пустит класс на учебу. Ведь по решению поселкового совета школа уже не І-ІІІ ступеней, а І-ІІ ступеней – стала девятилетней.

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Родители вызвали полицию

9 сентября четверо учеников, которые в этом году перешли в десятый класс, вместе с родителями захотели начать обучение. Однако их не допустили к урокам, а чтобы зайти в помещение, пришлось вызывать полицию.

Офицер Виталий Самков сообщил, что вызов поступил из Мизоцкого отдела образования.

Позвонили, потому что непосредственно во время учебного процесса находятся в помещении школы. Согласно постановлению от 6 сентября, запрещается всем лицам, включая родителей, находиться в помещении учебного заведения,

– сказал он.

Ученики хотят учиться и дальше в своей школе. После завершения ученица Юлия Кнап хочет стать лингвистом. Для поступления в университет ей нужно закончить одиннадцать классов.

"Мы надеялись, что отучимся все 11 классов и будем поступать. Но сейчас получилась такая ситуация, что не знаем, что делать, ведь нас не пускают на учебу", – добавила школьница.

Десятиклассники на Ровненщине / Фото "Суспільне"

Что говорят родители

1 сентября директор заведения предоставила родителям письменное объяснение, что не может принять на обучение десятиклассников, ведь школа стала девятилеткой.

В одиннадцатый класс в этом году не набрали необходимого количества учеников и его расформировали. А пятерым десятиклассникам предложили выбрать школу в пределах территориальной ответственности.

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Но родители на такое не соглашаются. "Для качества обучения и перспективы для ребенка – это мизоцкая школа. Но довозить до школы они не будут", – отметила мама десятиклассника Любовь Быхалец.

По словам родителей, есть приказ о переводе учеников, а их личные дела находятся в школе. Минимальное количество учеников, необходимое для формирования класса, есть – пять. А механизм реорганизации заведения родители считают неправомерным.

Согласно законодательству, время для такой реорганизации не является неограниченным. Решение было зарегистрировано второго июля, то есть пятого июля должна была быть изменена ступень – этого не произошло. Директор нам дала объяснение, что школа I-II ступени и визирует это объяснение печатью школы I-III ступени,

– говорит Николай Кнап.

Отец говорит, что сейчас в реестре школа значится как І-ІІІ ступени, в процессе реорганизации или переоформления не находится.

Что говорят в отделе образования? Начальница отдела образования Мизоцкого поселкового совета Виктория Прокопчук говорит, что перевод школы на девятилетку – это экономия средств, которые выделяют на отрасль образования, и которых не хватает в бюджете общины.

Согласно ее словам, план реорганизации школы был утвержден в феврале этого года. Что же касается выполнения решения сессии о реорганизации заведения, то, по ее словам, все происходит в рамках закона.

Родители подали в суд

Прокопчук добавила, что на сегодня действительно решение о реорганизации, но в ЦНАП устав еще не утвердили. Родители подали исковое заявление в суд, отдел образования подал. 14 сентября должен состояться суд.

К слову, к 2024 году школы должны окончательно определиться, готовы ли обеспечивать функционирование 10–12 классов. Сейчас это уже повлекло закрытие старших классов в ряде школ.

Однако в МОН заявили, что учеников, которые уже получали образование в школе, автоматически зачисляют в 10 классы. Подростков из других школ будут брать на свободные места. Если свободных мест будет меньше, чем желающих, школа проведет вступительные испытания.