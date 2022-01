Школа нужна для радости – один из авторов концепции реформы НУШ о переосмыслении образования

Откровенный рассказ основателя EdCamp Ukraine о том, какой должна быть украинская школа и какое место в ней должна занять радость.

Александр Элькин – один из тех, кто стимулирует украинское образование развиваться и догонять в этом развитии общество.

Он является учредителем движения ответственного преподавания EdCamp Ukraine, председатель совета ОО "ЭдКемп Украина", член Консультативного совета по развитию среднего образования при президенте Украины. Кроме того, Элькин стал одним из авторов концепции и основ стандарта реформы "Новая украинская школа"

Журнал "Фокус", включивший Элькина в рейтинг топ-100 самых влиятельных украинцев, к одному из важнейших его достижений в 2021 году отнес создание и запуск онлайн-платформы EdWay для повышения квалификации учителей.

Александр Элькин во время проведения EdCamp Joy / Фото: предоставлено пресс-службой EdCamp

Кроме того, EdCamp активно работал над тем, что поддержать педагогов в условиях пандемии и проводил мероприятия по обмену опытом и инструментами дистанционного обучения.

В этом направлении Элькин и команда EdCamp сделали еще одно важное достижение – они напомнили учителям, почему школе нужна радость на учебном событии EdCamp Joy.

О том, возможно ли вернуть радость в реальность украинской школы и для чего это делать, Элькин рассказал 24 каналу.

О том, почему педагогам решили напомнить о радости

Идея этого события стала определенной вершиной нашего роста на уровне смыслов. И, конечно, обстоятельств, которые сложились в стране и мире. Учебное событие EdCamp Joy – это фактически наш постковид. Потеря радости – частый симптом. Потеря радости это, по сути, потеря желания жить.

"Ковидом мы заболели всей семьей. Вместе с обонянием мы потеряли чувство радости и начали думать о роли этого ощущения в нашей жизни. Большим вдохновением стала "Книга радости". Это – мировой бестселлер, под авторством Далай-ламы XIV и архиепископа Десмонда Туту. Там , кроме философской прослойки, есть важный научный пласт информации. Я эту книгу впервые прочел три года назад. Тогда нам удалось пригласить первую украинскую делегацию на аудиенцию​ к Далай Ламе. Мы говорили о вызовах в образовании. Получили даже приглашение на участие в международной образовательной научной программе, разрабатываемой университетом Эмори. Это программа социально-эмоционального и нравственного обучения. Фактически она о том, как научить детей и взрослых получать радость от жизни". Александр Элькин Основатель EdCamp Ukraine

Один из соавторов книги – издатель Дуглас Абрамс – привлек выдающихся ученых, исследующих эту тему уже не один год. В частности, он поговорил с госпожой Соней Любомирских и господином Ричардом Дэвидсоном. Я заказал их работы, стал читать их статьи. Начал искать специалистов, по жизни пропагандирующих идею радости и популяризирующих ее в образовании.

Александр Элькин во время встречи с Далай-ламой / Фото: предоставлено пресс-службой​ EdCamp

Все эти разговоры вокруг, которые связаны с опытом переноса болезни, потерей близких, тяжелым состоянием в стране, войной, привели к тому, что нам нужно коммуникировать. Что радости нужно учить на уровне школы. И начинать нужно со взрослых.

Формула, которую использует EdCamp: мы не можем научить тому, в чем мы сами не разбираемся.

Что важно знать о радости

У ученых нет единого определения, что такое радость, а что такое счастье. Вокруг этого идет много дискуссий. Мы берем здесь подход Любомирских и Дэвидсона, разделяющих эти два понятия. Оба они называют счастьем. Одно счастье – гедоническое – связано с переживанием положительного состояния. Второе счастье – эвдемоническое – это радость. Это более широкий вид счастья. Наряду с гедоническим счастьем не могут сосуществовать такие вещи, как уныние, горе, потери, сложные испытания. А возле радости они существовать могут.

Здесь также большим вдохновением стали труды Эдит Евы Эгер, ученицы Виктора Франкла. Они оба много пишут о том ощущении радости, которое никто у нас не может отнять, в каких бы сложных обстоятельствах мы не оказались или что бы ни произошло вокруг.

Кто такая Эдит Ева Эгер?

Это американский психолог и психотерапевт. Родилась в еврейской семье в Венгрии. Когда ей было 16 лет, она была успешной балериной и гимнасткой. В это время она попала в концлагерь, в котором погибли ее родители, а ей с сестрой удалось уцелеть. Через несколько лет после освобождения она вместе с мужем эмигрировала в США. Образование психолога получила, когда ей было за 40, а лицензию на практику получила в возрасте 50 лет. Является специалистом по посттравматическому стрессовому расстройству. Одним из ее наставников в начале карьеры был Виктор Франкл, Основатель логотерапии и тоже уцелевший в Аушвице.

Для меня радость тоже очень резонирует с понятием стойкости. Это возможность оставаться в так называемом коридоре зоны "все хорошо" когда разные события и вызовы выбивают нас из этого коридора. Но мы можем вернуться к нему и чувствовать, что мы контролируем свою жизнь.

Что говорит наука о радости. Быть радостным человеком очень выгодно, потому что это влияет на все сферы нашей жизни. Мы с большей вероятностью находим для себя профессиональный путь, который нам лучше подходит. Мы создаем лучшие партнерские отношения и более крепкий брак. Мы больше зарабатываем. Мы здоровее и легче переносим разные болезни. Поэтому даже с прагматичной точки зрения, инвестируя в радость, мы инвестируем во все сферы нашей жизни.

Еще несколько хороших новостей от ученых:

1. Радость – это мышца. Большой миф считает, что уровень радости определяется по факту рождения, и мы не можем на него влиять. Радость – навык, который можно развивать. Более того, у ученых есть конкретные рецепты, как это сделать.

На нашем мероприятии мы проходили практикум по четырем шагам радости. Это было разработано на базе выводов научного круга с практическими задачами, помогающими прокачать радостную мышцу.

2. Есть несколько факторов, определяющих уровень радости:

то, что мы с рождения получили на генном уровне. Это где-то 50%

обстоятельства жизни – это около 10%.

наше отношение к жизни и окружающему миру – 40%.

Это значит, что большая часть имеющегося находится в зоне нашего воздействия.

Вернуть радость в образование

EdCamp в первую очередь это меры для профессионального развития педагогов. Но также мы приглашаем родительство. В этом году мы пригласили сообщества не только из Украины, но и стран Восточного партнерства. EdCamp международное движение, оно распространено в 46 странах мира. В этом году участницы и участники присоединились из 5 стран Восточной и Центральной Европы.

Александр Элькин во время проведения EdCamp Joy / Фото: предоставлено пресс-службой​ EdCamp

Кроме практических шагов и теоретических встреч, мы добавили еще один интересный компонент – образовательный кинозал. Мы показали три фильма, ставших премьерными для Украины. Мы не только их смотрели и обсуждали, но предоставим школьным командам возможность, чтобы они могли организовать просмотры как для взрослых, так и посмотреть их с детьми. Это два документальных фильма "Наибольшие шансы на успех" (Most Likely to Succeed, 2015) и "Миссия: радость. Ищем счастье в сложные времена" (Mission: Joy – Finding Happiness in Troubled Times, 2021), и украинская лента "Почему я живой" (2021).

Почему мы организовали EdCamp для радости, а не для счастья? Потому что это больше отвечает реалиям нашей жизни.

Особенно трудно воспринимать Новую украинскую школу нам взрослым, потому что мы с вами учились в совершенно другой школе. Когда речь идет о внедрении этой идеи радости в образовании, это не значит, что в школе можно делать что угодно, можно заниматься только тем, что нравится, не нужно брать на себя ответственность или не делать домашнее задание. Это не о радости от того, что тебе все позволено без границ.

Мы говорим в более широком жизненном контексте, когда можно найти опору в трудных ситуациях.

Есть восемь столбов радости, один из которых называется перспектива. Он призывает к тому, что при каких-либо вызовах и трудных ситуациях не нужно искать сплошной позитив. В них нужно искать способы самосовершенствования и умения видеть более широкую картинку происходящего. Использовать трудный опыт для того, чтобы двигаться дальше.

Об ошибках и опыте

С точки зрения школьного образования это очень связано с темой ошибок. Это большой вызов для украинского образования. Учителя сами боятся гораздо больше, чем дети. Этот страх они рефлекторно навязывают ученикам. Так мы его тянем из поколения в поколение. Хотя ошибки – это те препятствия, которые позволяют усовершенствоваться только в учебной среде. Когда мы делаем что-то не так, это не конец света, а возможность стать лучше.

Ошибки – наши лучшие учителя. Вопрос только в том, как мы с ними работаем: умеем ли рефлексировать и какие выводы делаем, можем ли взять максимум из этой ошибки. Радостный человек, живущий полноценно, сильный и стойкий, может брать максимум из любого негатива. Но не за счет того, что он надевает "розовые очки", а за счет умения превращать любую ситуацию в возможность роста.

Наша задача – изменить восприятие того, как нужно учить и показать, что радость – не абстрактно-философская категория, а практика, которая помогает быть успешным и эффективным в разном социуме.

О реакции педагогов на радость

Скажу честно, когда мы впервые выбирали эту тему, понимали, что рискуем. Потому что взяли очень высокую планку. Предыдущие темы мероприятий для педагогов у нас были более близки к классной деятельности. Мы понимали, что не все педагоги будут готовы говорить об этом. В обществе, где столько вызовов, позволить себе радость многим трудно. Там и стыд, и вопрос, ко времени ли это. Я понял, что к этой теме еще не все готовы. Но я понял также, что здесь у нас есть простор для разговоров, диалогов и движения в этом направлении.

Александр Элькин с командой / Фото: предоставлено пресс-службой EdCamp

Второе, что я осознал об педагогах, но не только об украинских. Все эксперты, кому я говорил об этом событии и приглашал к участию, говорили: "Это – самое главное". Международное сообщество стран, которые гордятся своими образовательными системами, исследователи, они все понимают, что за этим есть будущее. Если мы хотим, чтобы школа не отставала от общества (а обычно образовательная система догоняет развитие общества), а шла в том же темпе, нам нужно ее переосмыслить.

Андреас Шлейхер – мировой исследователь образовательных систем Организации экономического сотрудничества и развития, OECD – говорит, что школа нужна для радости. Не для зарабатывания денег, эффективной карьеры или чего-то еще. Только если в основе образования есть радость, мы можем конкурировать с технологиями. В настоящее время автоматизируются все профессии. Мы входим в серьезную конкурентную среду, многие профессии просто уходят. Человеческие отношения и эмоции, умение предлагать креативные решения и преодолевать конфликты – это наше крупное конкурентное преимущество. Всех ведущих педагогов мира объединяет понимание, что за этим и есть будущее.

Нельзя сказать, что люди какой-либо страны, возраста, места жительства больше открыты для радости. Открытость к радости – характеристика не социально-демографическая, а личностная. Мы все имеем право на радость. В нашем сообществе мы объединили людей, склонных к саморазвитию, а это чаще всего именно радостные люди. Они понимают, что мир интересен и с удовольствием его исследуют.

В любом обществе есть прослойка людей, которые являются экспериментаторами и всему открыты. Часто их называют трендсеттерами.

Александр Элькин с командой / Фото: предоставлено пресс-службой EdCamp

Думаю, в Украине много радостных педагогов. Они разных возрастов, из разных семей, из разных населенных пунктов. Я считаю, что это выбор, как мы воспринимаем жизнь. Мы просыпаемся каждый день, осознаем себя и решаем, как мы относимся к тому, что вокруг. Видим ли мы в каждой проблеме возможность или видим чисто проблему.

О том, как родители могут вернуть радость в образование

Есть много вещей, которые можно внедрять на уровне семьи. Есть очень конкретные упражнения и уроки, которые можно использовать. Например, стратегии мгновенной помощи, чтобы вернуться в зону устойчивости (зона "все в порядке"). У исследователей есть простые стратегии и упражнения, которые можно использовать для возвращения к ней.

Это все элементы программы социально-эмоционального и нравственного обучения, относящегося к большому направлению в современном образовании. Это еще один глобальный инструмент. Это обучение, которое помогает воспитывать мягкие навыки: понимание и управление эмоциями, постановки и достижения личных и коллективных задач, чувство и выявление сопереживания к другим, установление и поддержание положительных отношений, принятие ответственных решений.

Все это очень связано с темой, восприятием жизни и умением преодолевать препятствия. Вместе с тем это очень практичная программа.

В Украине она внедряется уже второй год на уровне общенационального школьного эксперимента в 22 областях с участием Института модернизации содержания образования, Института проблем воспитания Национальной академии педагогических наук Украины и при поддержке GIZ Civil Peace Service Ukraine (Общественная служба мира – GIZ Украина). К ней присоединяются пилотные школы НУШ, где учащиеся сейчас учатся в 5-х классах. В принципе, к ней сейчас могут присоединяться и школы по своему выбору. У нас есть амбициозный план, чтобы через несколько лет эта программа преподавалась в каждой школе. Это официальная международная инициатива, в нее составлены все необходимые документы и модельные программы. Школы уже могут преподавать.

Александр Элькин с семьей / Фото: предоставлено пресс-службой EdCamp

Эта программа влияет не только на нашу радость, но и на нашу академическую успеваемость, на повышение просоциального поведения и снижение антисоциального поведения. Через пять лет эксперимента мы хотим продемонстрировать определенные результативные изменения на каждом уровне обучения.

Есть общемировые результаты внедрения этой программы. Это метоиследование, которое объединяет результаты изучения эффективности этой программы в разных странах и в разных вариациях.

Изучение опыта около 270 тысяч учеников и учениц показало, что:

академическая успеваемость растет на 11%;

просоциальное поведение (любовь к школе, посещаемость, умение разрешать конфликты) растет на 10%;

антисоциальная снижается (жестокость, травля, проблемы с поведением) также на 10%.

Что касается конкретно Украины, мы приобщились к проведению обширного исследования относительно потребностей в таких программах и возможностей обучения этому аспекту. Главное, что мы видим: нужда есть, но государство здесь не предлагает никаких решений.

Недавно представили дорожную карту реформ НУШ. Там значительное место отведено разработке государственной политики на эту тему, а также и массовому повышению квалификации педагогов.

Главное преимущество программы – она ориентирована на детей и взрослых, переживших травму. У нас много внутриперемещенных лиц, травмированных войной семей и детей. С этим нужно уметь работать. А программа социально-эмоционального и нравственного обучения для этого дает все необходимые инструменты.