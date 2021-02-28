В Украине объявили победителя конкурса по созданию самой безопасной школы мечты в Minecraft. Какие учебные заведения стали финалистами и как выглядит школа, которая победила – смотрите в материале.

ЮНИСЕФ Украина вместе с Microsoft Украина и образовательным партнером "инновационные образовательные решения" провели конкурс "Создай самую безопасную школу мечты в Minecraft!" для украинских школьников.

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Условия конкурса

Участие в конкурсе приняли дети в возрасте от 8 до 13 лет. Главная задача – создать школу мечты, которая будет максимально безопасной в условиях пандемии.

Для проведения конкурса был создан специальный мир Minecraft: Education Edition, где персонажи могут надеть маску, помыть руки с мылом и продезинфицировать их с помощью антисептика.

В начале созданного мира находятся квест-комнаты, которые проверяют знания школьников по COVID-19. Ответив правильно на все вопросы, участникам открываются двери к следующим этапам конкурса.

Далее участники попадали в город со строительной площадкой, в которой могли начать создание своего варианта школы мечты. Школа должна была быть максимально безопасной во время пандемии COVID-19.

Финалисты и победитель конкурса

Во главе с учителями школьники из школ областей Украины презентовали свой вариант безопасной школы. Каждая команда показала свои знания COVID-19 при воспроизведении безопасной школы, создав ее уникальной и реалистичной.

А уже 22 февраля 2021 года ЮНИСЕФ Украина совместно с партнерами выбрали победителя конкурса.

Так, школой-победителем стала команда Мариупольской СОШ №51 с проектом T.R.Y. School! Школа получает главный приз:

физически реализованную 3D-модель безопасной школы мечты,

почетную грамоту победителя,

участие в программе по робототехнике и проектной деятельности FIRST LEGO League Challenge, для чего получит набор по робототехнике LEGO Education SPIKE Prime и комплект заданий к нему.

Как выглядит школа, победившая в конкурсе “Школа мечты в Minecraft": видео

По словам организаторов, это поможет команде от школы создать, модернизировать и запрограммировать собственного робота для выполнения специальных миссий. Результаты работы команда представит на онлайн-турнире 20 марта 2021 года.

Какие еще школы попали в пятерку финалистов:

Константиновское учреждение общего среднего образования №1;

Верхнепокровская гимназия;

Мариупольская Гимназия со структурным подразделением начальной школы №44;

Мариупольское учреждение общего среднего дошкольного образования № 39 имени В. Прокопенко.

ЮНИСЕФ решил наградить эти четыре команды, покрыв участие в конкурсе программы по робототехнике и проектной деятельности FIRST LEGO League Challenge. Также все будут награждены онлайн-благодарностью.

Специальной наградой от образовательного партнера компании "Инновационные образовательные решения" отмечена Добропольская УВК "Специализированная школа I-III ступеней №4 с углубленным изучением отдельных предметов – дошкольное учебное заведение". В качестве подарка компания презентует этой команде комплект книг по работе с Minecraft.