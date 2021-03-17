Народный депутат от фракции "Голос" Наталья Пипа считает, что профильные лицеи станут теми учреждениями образования, которые будут готовить учеников к жизни. По ее словам, это предусматривает реформа Новой украинской школы.

Депутатка добавила, что очень важно распределить профили по лицеях так, чтобы они не дублировались. Чтобы дети имели больше возможностей для выбора направления образования.

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Так, с 2027 года все школы должны быть разделены:

начальные школы (1-4 классы),

средние школы – гимназии (5 – 9 классы)

старшие школы – лицеи (10 – 12 классы).

Пипа уверяет, что ученики будут учиться в мощных и ресурсообеспеченных школах.

Соответственно – качество образовательного процесса в таких школах будет выше, чем это сейчас. В частности, это касается старших школ. Они теперь будут не просто называться лицеями, а будут иметь соответствующий уровень образования,

– заявила депутатка.

Какими будут лицеи в Украине

По словам Натальи Пипы профильные лицеи будут:

двух видов направления: профессионального или академического;

одно- или многопрофильные (по 2 – 5 профилей);

в составе лицея будет не менее четырех 10 классов, в каждом из которых от 5 до 30 учеников;

территориально доступными или с обязательным обеспечением подвоз детей;

Кроме того, как убеждает депутат, в лицеях могут быть пансионы – общежития, в которых школьники будут проживать во время учебы.

Наталья Пипа подчеркнула, что реформа старшей школы даст существенные преимущества не только ученикам, а всем участникам образовательного процесса.

Что лицеи дадут ученикам

Возможность выбирать профиль – направление, по которому он хочет учиться (гуманитарный, математический, художественный, спортивный и др).

Ученику не нужно будет изучать 17 – 20 предметов, как это сейчас, а только около 12. Из них 50% будут обязательными, 30% в соответствии с профилем и 20% – на собственный выбор.

В лицее профессионального направления ученик сможет получить определенную квалификацию. В Академическом – подготовиться к поступлению в учреждение высшего образования.

Планируется, что ученик сможет подготовиться к сдаче ВНО уже в школе (лицее), без репетитора.

Как ребенку поступить на обучение в лицей? Пипа ответила, что формулу поступления в старшую школу должно определить Министерство образования и науки. Сейчас ее нет.

Но ожидается, что дети будут поступать на обучение в лицей либо через обычное зачисление, либо по конкурсному отбору. То есть, девятиклассник будет сдавать ГНА, по результатам которой попадет в рейтинг для поступления в 10 класс.

К слову, председатель Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что учеников будут зачислять в 2021 году в старшую школу так же, как и в прошлом году.