Школа в Киеве может перейти на дистанционку из-за недостоверных данных о вакцинации учителей

В Киеве школа № 13 им. И. Хитриченко, что на Отрадном, не смогла подтвердить данные по количеству вакцинированных от COVID-19 учителей. У части работников не оказалось документов, которые бы подтверждали прививки или то, что они переболели.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский заявил, что если администрация школы 5 октября не предоставит документы, то учебное заведение перейдет на дистанционное обучение.

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В КГГА отмечают, что Киев – лидер по вакцинации педагогов. Однако группа контроля за соблюдением противоэпидемических мер обнаружила, что в школе №13 предоставленная информация об уровне вакцинации коллектива не соответствует действительности.

Администрация не смогла подтвердить данные документами, в частности COVID-сертификатами или справками.

Если до 5 октября ситуацию не исправят, а директор школы не предоставит подтверждения вакцинации у 80% работников школы, мы вынуждены будем перевести учеников на дистанционную работу,

– заверил Мондриевский.

Он добавил, что младшие школьники в любом случае смогут продолжить обучение очно. Поскольку, согласно решению правительства, учащиеся 1–4 классов могут обучаться в обычном режиме независимо от уровня вакцинации среди сотрудников школы.

Чиновник призвал директоров школ тщательнее контролировать уровень вакцинации от коронавируса в своих коллективах. И отметил, что главная задача директоров всех школ и садиков столицы – обезопасить своих сотрудников от COVID-19.

"В случае невыполнения этих требований учебные заведения будут вынуждены работать с определенными ограничениями. А за представление недостоверной информации директора будут нести личную ответственность", – подчеркнул Мондриевский.

Еще 17 сентября заместитель председателя КГГА сообщал, что в Киеве все школы столицы отчитались о том, что уровень вакцинации в их коллективах достиг 80%, а в некоторых – даже превысил.

Работа школ в желтой зоне

К слову, правительство приняло решение, что в желтой зоне карантина школы могут работать в офлайн-режиме при условии наличия не менее чем у 80% сотрудников одного из документов:

желтого электронного COVID-сертификата о прививках первой дозой вакцины;

зеленого электронного COVID-сертификата о вакцинации двумя дозами вакцины;

международного свидетельства о вакцинации;

справки 063/о – о прививке первой дозой вакцины.

COVID-сертификата о выздоровлении после коронавируса.

Кроме того, в Минздраве заявили, что работники образования должны обязательно прививаться против COVID-19 для работы в учебных заведениях. Если же учителя откажутся вакцинироваться – их отстранят от работы без сохранения зарплаты.