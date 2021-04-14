Такие уроки организовали в рамках проекта "Свежий воздух", который имеет целью обеспечить лучшее качество воздуха для детей во время пандемии COVID-19.

К теме Онлайн-уроки на природе: 10-летняя девочка из Италии учится дистанционно в горах – фото

Учитель английского языка Хуан Франсиско Мартинес из школы Феликса Родригеса де ла Фуэнте говорит, что это безопасно во времена пандемии.



Уроки на пляже в Испании / Фото из твиттера

К тому же, дети прекрасно проводят время. "То, что они узнают здесь, они не забывают", – добавил учитель.

Как проходит обучение

Восемь классов участвуют в 20-минутных уроках. Такие группы детей находятся на пляжах в разных районах.



Для проведения уроков на пляже расставили парты и установили портативную доску. Учителя начинают готовить пляж к урокам в 8 утра.

Но несмотря на то, что уроки проходят на свежем воздухе, дети остаются в масках.



К слову, Испания и некоторые другие страны решили приостановить процесс прививки препаратом AstraZeneca. А все из-за распространения после него случаев тромбоза у вакцинированных. Сейчас вводить эту вакцину будут только людям от 60 лет.