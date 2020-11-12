Эксперты отмечают, что если сохранится практика традиционного школьного обучения с 1 класса (за партами, в системе уроков и домашних заданий) для детей любого возраста – это будет слишком тяжело.

Сайт 24 канала рассказывает, какие новшества предлагают в МОН, целесообразны ли они и когда лучше отправлять детей в школу.

Читайте также Усиление карантина в Украине: в каких случаях должны закрывать школы и садики

Что предложили

Сергей Шкарлет, исполняющий обязанности министра образования и науки на своей странице в Facebook написал о том, что отказ от 12-летнего школьного образования – это фейк, а детям стоит начинать обучение с пяти лет.

В некоторых странах ЕС обучение начинают с 5 лет и заканчивают в 17. Звучало такое предложение и на сегодняшнем совещании в МОН с руководителями облуправлений. Это стоит обдумать, учитывая стандарты Новой украинской школы, и обсудить на педсоветах, в институтах повышения квалификации, с родителями,

– написал Шкарлет.

Он добавил, что сейчас в МОН обсуждают все "за" и "против" такой инициативы. А вот эксперты не уверены, что это удачная идея.

Да, государственным стандартом дошкольного образования Украины является "Базовый компонент дошкольного образования". Там закреплены требования о том, во сколько лет дети должны идти в школу, в зависимости от полученных знаний и развития – зачисление в школу происходит именно с шести лет.

Впрочем, даже если ребенок не достиг шестилетнего возраста, его все же могут причислить в школу. Но только при наличии справки от психолога, удостоверяющей его психологическую готовность к обучению.

Также по теме Отказ от 12-летнего школьного образования – это абсолютный фейк, – Шкарлет

Что говорят эксперты

Екатерина Бойко, психолог в школе КМДШ, говорит, что подготовка детей к обучению в школе – фундамент для будущей успешности, но главное в этом вопросе – постепенность. Поэтому, если уже в пять лет начать нагружать детей занятиями как в начальной школе, можно переусердствовать.

Одно из самых важных задач подготовительного класса – всестороннее развитие детей, формирование у них различных способностей и подготовка к школе с учетом возрастных и психологических особенностей, – говорит Бойко.

Она добавляет, что в их школе занятия для учеников 0 класса проводятся максимально в игровой форме. Время сидения за партами минимальное и не длится более 30 минут, ведь 5-6-летние дети быстро устают, теряют внимание. Усидеть на месте даже 15-20 минут сложно, не говоря о том, что для детей это не совсем полезно.

Анастасия Комликова, кандидат искусствоведения, автор программы гармоничного развития "Музыка для малышей", объясняет, что в международной практике действительно есть примеры, когда дети начинают посещать школу раньше 6 лет. И вопрос не в том, в каком возрасте ребенок идет в школу, а в том, какой вид деятельности там предлагается.

Ведь в возрасте до 6-7 лет ведущей является игровая, а не учебная деятельность. То есть для того, чтобы осуществлять занятия с 5-летними детьми, нужны особые условия и подходы: познание через игру, движение, манипуляцию с предметами и тому подобное. Сможет ли это обеспечить государственная система образования?

– спрашивает Комликова.

Екатерина Федорова, медиаэксперт и выпускница Киевского педагогического университета им. Гринченко, добавляет, когда в Украине предложили вести детей в школу с 6 лет, была идея подготовительную группу детского сада присоединить к начальной школе, но обязательно оставить режим и распорядок дня для детей этого возраста. Плюс установили правило, что дети должны идти в школу неподготовленными, то есть в начале обучения все дети равны с одинаковыми знаниями, и учитель учит их одинаково по установленной программе.

На практике же, очень мало первоклассников учатся в заведениях, где есть возможность организовать дневной сон, а также достаточное количество двигательной активности и игр. Большинство детей приходит натренированными, а те, что идут неподготовленными, сразу отстают и теряют желание учиться. Дети в таком возрасте должны иметь достаточно времени для отдыха,

– говорит Федорова.

Она также подчеркивает, что в том случае, если система будет пересмотрена, и действительно подготовительные группы в детском саду просто присоединят к начальной школе, где будет сохраняться подход и распорядок дня для детей младшего возраста – такая идея имеет право на жизнь. Но это должно быть по желанию родителей и с обязательной консультацией психолога о готовности ребенка.