Эксперты аналитического центра "ОсвитАналитика" представили рекомендации, как организовать образовательный процесс в новом учебном году. Все советы основаны на анализе международного и украинского опыта организации обучения во время карантина.

Сайт 24 канала собрал основные советы для управленцев и педагогов, которые пригодятся уже с 1 сентября.

Соответствующие научные акты, разработанные Кабмином, существуют. В частности, речь идет о постановлении №641 об установлении карантина и усилении определенных эпидемических мероприятий. На основе этого постановления разработан ряд рекомендаций (Минздрава и МОН) по подготовке учебных заведений к новому учебному году.

По словам директора "ОсвитАналитики" Ивана Шемелинця, эксперты проанализировали эти нормативно-правовые акты и выделили положения, требующие разъяснения и уточнения для того, чтобы руководители учебных заведений могли подойти к организации этого образовательного процесса более качественно.

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Воплощение этих советов возможно на национальном, региональном и местном уровнях. Поэтому для начала стоит распределить обязанности и ответственность.

По основным вызовам, которые стоят перед украинским образованием в период карантина, прежде всего отмечают недоступность интернет-соединения и отсутствие нужных гаджетов у школьников, и, порой, и у учителей.

Доступ украинцев к сети / Скриншот ОсвитАналитика

Второй вызов, который предстал перед нашим образованием – это цифровая компетентность. Не все участники образовательного процесса владеют современными технологиями на достаточном уровне.

Если почитать прессу и соцсети, то виновным в этой ситуации стал учитель. Хотя такая ситуация возникла из-за того, что на местном уровне не была распределена ответственность. Учитель должен учить. А техническую поддержку и условия должны обеспечить соответствующие национальный и местный уровень,

– объяснила доктор педагогических наук Наталья Морзе.

Из этого следует еще один важный вывод: дистанционное и смешанное обучение невозможно без обучения учителей, для повышения их квалификации.

Читайте весь перечень рекомендаций:

Основные рекомендации специалистов

Реформирование политики

Речь идет о том, что базу нужно доработать. Если в реформировании политики государство сейчас разработала основные подходы к обеспечению противоэпидемических мероприятий, то часть из этих подходов все же вызывает вопросы, на которые пока нет ответов. Здесь эксперты отмечают основные моменты:

Разработка необходимой нормативно-правовой базы для легитимизации изменений в образовательном процессе и предоставление четких ориентиров для организации безопасного образовательного процесса.

для легитимизации изменений в образовательном процессе и предоставление четких ориентиров для организации безопасного образовательного процесса. Четкое определение критериев эпидемиологической ситуации, в частности на территории заведения, при которых школа переходит на полное дистанционное обучение, сочетание очного и дистанционного обучения или возврата к обычному режиму образовательного процесса. Установление необходимого порядка действий при выявлении больных в учебном заведении.

в частности на территории заведения, при которых школа переходит на полное дистанционное обучение, сочетание очного и дистанционного обучения или возврата к обычному режиму образовательного процесса. Установление необходимого порядка действий при выявлении больных в учебном заведении. Расширение доступа к технологиям дистанционного обучения для учителей и учеников, которые его не имели, путем обеспечения доступа к Интернету и оборудованию.

дистанционного обучения для учителей и учеников, которые его не имели, путем обеспечения доступа к Интернету и оборудованию. Стандартизация практик дистанционного обучения, в том числе по продолжительности дистанционного урока.

Министр образования и науки Украины (2016-2019), проректор Киевского университета Бориса Гринченко Лилия Гриневич, которая является куратором проекта, приводит пример ряда зарубежных стран, где абсолютно всем участникам образовательного процесса перед входом в заведение измеряют температуру – простой предохранитель, который позволяет уже утром отсеять тех детей, которые могут быть источником инфекции. В Украине же пока предлагают такую ​​процедуру ввести только для учителей.



Температуру на входе стоит измерять всем / Фото unsplash

Также важный вопрос количества школьников, которые могут находиться в одном помещении. Закон ограничивает наполняемость классов 30 учениками. Однако, когда 30 детей сидит в классном помещении, соблюдать дистанцию ​​сложно. Кроме того, во многих школах классы переполнены. И пока мы не видим официальных подходов, как действовать в таких случаях.

Требования к финансированию

Введение целевой государственной образовательной субвенции для организации обучения в условиях карантина.

для организации обучения в условиях карантина. Привлечение частных провайдеров связи в интернетизации территорий.

связи в интернетизации территорий. Выделение дополнительного финансирования на оплату труда учителей при разделении классов на группы и дополнительном обучении детей, получивших особые пробелы в обучении.

при разделении классов на группы и дополнительном обучении детей, получивших особые пробелы в обучении. Выделение дополнительного финансирования для поддержки организации процесса обучения детей с уязвимых групп населения.

Сотрудничество с частным сектором с целью получения для родителей учеников возможности приобрести компьютерную технику в кредит или рассрочку без процентов.

Из бюджета Министерства образования и науки в Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 изъяты 4,9 млрд грн. Несмотря на вызовы, стоящие перед учебными заведениями во время пандемии, с этого Фонда для системы образования до сих пор было возвращено лишь 52 млн грн – на компенсацию участникам пробного внешнего независимого оценивания.

По разделу классов, по словам Лилии Гриневич, возможны два варианта:

очное обучение по группам (тогда нужна дополнительная нагрузка, за которую будут доплачивать учителям)

дети будут ходить в школу по очереди – группы через день или через неделю.

Последнее позволяет сохранить мотивацию учащихся, заниматься контролем их деятельности. Однако учителю при этом приходится готовиться дважды: до очного урока и подготовкой материалов для дистанционного обучения другой группы. Получат ли учителя доплату за двойную работу? На этот вопрос пока также нет политической ответа.

Безопасное функционирование

Обеспечение мылом и моющими средствами, антисептиками, бумажными полотенцами, масками, бесконтактными термометрами.

Проведение термометрии учеников на уровне с работниками учебных заведений на входе в помещение заведения общего среднего образования.

учеников на уровне с работниками учебных заведений на входе в помещение заведения общего среднего образования. Систематическое проветривание, уборка, дезинфекция помещений и поверхностей.

Соблюдение правил социального дистанцирования (1,5-2 метра), разграничение зон в классах и школьных помещениях. Разработка графика передвижения школой во время перерывов, питания, начала и завершения рабочего дня во избежание скопления людей.

(1,5-2 метра), разграничение зон в классах и школьных помещениях. Разработка графика передвижения школой во время перерывов, питания, начала и завершения рабочего дня во избежание скопления людей. Уменьшение возможностей контакта учеников из разных классов ("Правило пузыря" – каждый ребенок находится в одной и той же группе, группа обычно использует ту же классную комнату).



Важно обеспечить соблюдение дистанции в классах / Фото unsplash

Компенсации процесса обучения

Определение пробелов в обучении за предыдущий период. Подготовка плана их преодоления в новом учебном году.

в обучении за предыдущий период. Подготовка плана их преодоления в новом учебном году. Обеспечение гибкости учебной программы, акцентируя внимание на учебном материале, который дети изучали дистанционно во время карантина.

Адаптация расписания работы школы в условиях соблюдения социального дистанцирования для проведения очного обучения:

а) переход на работу в две или три смены;

б) привлечение дополнительного дня обучения в субботу;

в) поочередное обучение в очном формате групп одного класса;

г) выделение приоритетных классов для очного обучения (1-5 классы);

д) определение соотношения между очным и дистанционным компонентами для отдельных возрастных групп учащихся и для отдельных учебных предметов.

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Благополучие и защита

Организация работы медицинского работника в школе на постоянной основе.

в школе на постоянной основе. Оборудование в школе кабинета (бокса) для пребывания ребенка с симптомами COVID-19 до приезда родителей или врачей.

до приезда родителей или врачей. Организация школьного питания в ланч-боксах или соблюдение социальной дистанции и особых профилактических мероприятий в помещении столовой и пищеблока.

в ланч-боксах или соблюдение социальной дистанции и особых профилактических мероприятий в помещении столовой и пищеблока. Предоставление психоэмоциональной поддержки учащимся и учителям. Проведение психологических тренингов для учителей.

Проведение психологических тренингов для учителей. Изучение потребности учителей в повышении квалификации по организации дистанционного и смешанного обучения.



Советуют оказывать психоэмоциональную поддержку учащимся и учителям / Иллюстрация rickmckeetoons (Instagram)

Охват детей с уязвимых категорий