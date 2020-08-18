Как начать учебный год безопасно: рекомендации экспертов
Эксперты аналитического центра "ОсвитАналитика" представили рекомендации, как организовать образовательный процесс в новом учебном году. Все советы основаны на анализе международного и украинского опыта организации обучения во время карантина.
Сайт 24 канала собрал основные советы для управленцев и педагогов, которые пригодятся уже с 1 сентября.
Соответствующие научные акты, разработанные Кабмином, существуют. В частности, речь идет о постановлении №641 об установлении карантина и усилении определенных эпидемических мероприятий. На основе этого постановления разработан ряд рекомендаций (Минздрава и МОН) по подготовке учебных заведений к новому учебному году.
По словам директора "ОсвитАналитики" Ивана Шемелинця, эксперты проанализировали эти нормативно-правовые акты и выделили положения, требующие разъяснения и уточнения для того, чтобы руководители учебных заведений могли подойти к организации этого образовательного процесса более качественно.
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Воплощение этих советов возможно на национальном, региональном и местном уровнях. Поэтому для начала стоит распределить обязанности и ответственность.
По основным вызовам, которые стоят перед украинским образованием в период карантина, прежде всего отмечают недоступность интернет-соединения и отсутствие нужных гаджетов у школьников, и, порой, и у учителей.
Доступ украинцев к сети / Скриншот ОсвитАналитика
Второй вызов, который предстал перед нашим образованием – это цифровая компетентность. Не все участники образовательного процесса владеют современными технологиями на достаточном уровне.
Если почитать прессу и соцсети, то виновным в этой ситуации стал учитель. Хотя такая ситуация возникла из-за того, что на местном уровне не была распределена ответственность. Учитель должен учить. А техническую поддержку и условия должны обеспечить соответствующие национальный и местный уровень,
– объяснила доктор педагогических наук Наталья Морзе.
Из этого следует еще один важный вывод: дистанционное и смешанное обучение невозможно без обучения учителей, для повышения их квалификации.
Читайте весь перечень рекомендаций:
Основные рекомендации специалистов
Реформирование политики
Речь идет о том, что базу нужно доработать. Если в реформировании политики государство сейчас разработала основные подходы к обеспечению противоэпидемических мероприятий, то часть из этих подходов все же вызывает вопросы, на которые пока нет ответов. Здесь эксперты отмечают основные моменты:
- Разработка необходимой нормативно-правовой базы для легитимизации изменений в образовательном процессе и предоставление четких ориентиров для организации безопасного образовательного процесса.
- Четкое определение критериев эпидемиологической ситуации, в частности на территории заведения, при которых школа переходит на полное дистанционное обучение, сочетание очного и дистанционного обучения или возврата к обычному режиму образовательного процесса. Установление необходимого порядка действий при выявлении больных в учебном заведении.
- Расширение доступа к технологиям дистанционного обучения для учителей и учеников, которые его не имели, путем обеспечения доступа к Интернету и оборудованию.
- Стандартизация практик дистанционного обучения, в том числе по продолжительности дистанционного урока.
Министр образования и науки Украины (2016-2019), проректор Киевского университета Бориса Гринченко Лилия Гриневич, которая является куратором проекта, приводит пример ряда зарубежных стран, где абсолютно всем участникам образовательного процесса перед входом в заведение измеряют температуру – простой предохранитель, который позволяет уже утром отсеять тех детей, которые могут быть источником инфекции. В Украине же пока предлагают такую процедуру ввести только для учителей.
Температуру на входе стоит измерять всем / Фото unsplash
Также важный вопрос количества школьников, которые могут находиться в одном помещении. Закон ограничивает наполняемость классов 30 учениками. Однако, когда 30 детей сидит в классном помещении, соблюдать дистанцию сложно. Кроме того, во многих школах классы переполнены. И пока мы не видим официальных подходов, как действовать в таких случаях.
Требования к финансированию
- Введение целевой государственной образовательной субвенции для организации обучения в условиях карантина.
- Привлечение частных провайдеров связи в интернетизации территорий.
- Выделение дополнительного финансирования на оплату труда учителей при разделении классов на группы и дополнительном обучении детей, получивших особые пробелы в обучении.
- Выделение дополнительного финансирования для поддержки организации процесса обучения детей с уязвимых групп населения.
- Сотрудничество с частным сектором с целью получения для родителей учеников возможности приобрести компьютерную технику в кредит или рассрочку без процентов.
По разделу классов, по словам Лилии Гриневич, возможны два варианта:
- очное обучение по группам (тогда нужна дополнительная нагрузка, за которую будут доплачивать учителям)
- дети будут ходить в школу по очереди – группы через день или через неделю.
Последнее позволяет сохранить мотивацию учащихся, заниматься контролем их деятельности. Однако учителю при этом приходится готовиться дважды: до очного урока и подготовкой материалов для дистанционного обучения другой группы. Получат ли учителя доплату за двойную работу? На этот вопрос пока также нет политической ответа.
Безопасное функционирование
- Обеспечение мылом и моющими средствами, антисептиками, бумажными полотенцами, масками, бесконтактными термометрами.
- Проведение термометрии учеников на уровне с работниками учебных заведений на входе в помещение заведения общего среднего образования.
- Систематическое проветривание, уборка, дезинфекция помещений и поверхностей.
- Соблюдение правил социального дистанцирования (1,5-2 метра), разграничение зон в классах и школьных помещениях. Разработка графика передвижения школой во время перерывов, питания, начала и завершения рабочего дня во избежание скопления людей.
- Уменьшение возможностей контакта учеников из разных классов ("Правило пузыря" – каждый ребенок находится в одной и той же группе, группа обычно использует ту же классную комнату).
Важно обеспечить соблюдение дистанции в классах / Фото unsplash
Компенсации процесса обучения
- Определение пробелов в обучении за предыдущий период. Подготовка плана их преодоления в новом учебном году.
- Обеспечение гибкости учебной программы, акцентируя внимание на учебном материале, который дети изучали дистанционно во время карантина.
- Адаптация расписания работы школы в условиях соблюдения социального дистанцирования для проведения очного обучения:
а) переход на работу в две или три смены;
б) привлечение дополнительного дня обучения в субботу;
в) поочередное обучение в очном формате групп одного класса;
г) выделение приоритетных классов для очного обучения (1-5 классы);
д) определение соотношения между очным и дистанционным компонентами для отдельных возрастных групп учащихся и для отдельных учебных предметов.
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Благополучие и защита
- Организация работы медицинского работника в школе на постоянной основе.
- Оборудование в школе кабинета (бокса) для пребывания ребенка с симптомами COVID-19 до приезда родителей или врачей.
- Организация школьного питания в ланч-боксах или соблюдение социальной дистанции и особых профилактических мероприятий в помещении столовой и пищеблока.
- Предоставление психоэмоциональной поддержки учащимся и учителям. Проведение психологических тренингов для учителей.
- Изучение потребности учителей в повышении квалификации по организации дистанционного и смешанного обучения.
Советуют оказывать психоэмоциональную поддержку учащимся и учителям / Иллюстрация rickmckeetoons (Instagram)
Охват детей с уязвимых категорий
- Выявление детей, не получивших должного дистанционного обучения или которые полностью выпали из учебного процесса из-за отсутствия доступа к связи с учителем или контроля со стороны родителей.
- Определение мер, необходимых для организации инклюзивного обучения детей с инвалидностью.
- Перевод детей, которые принадлежат по состоянию здоровья к группам риска и могут особенно тяжело переносить коронавирусную болезнь, на обучение на дому.
- Психоэмоциональная подготовка учащихся к возможному переходу от очного к дистанционному обучению.
- Доступность информации для родителей из числа национальных меньшинств на языке национального меньшинства.